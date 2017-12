Deze vintage handboeien van Gucci zijn te koop voor 55.000 euro Timon Van Mechelen

15u44 0 Gucci De handboeien in kwestie. Style Na de paperclip van Prada, de diepvrieszak van Helmut Lang en de ducttape van Raf Simons kijken we niet eens meer vreemd op van deze handboeien van Gucci. Toch doet de (door)verkoopprijs van 55.000 euro ons lichtjes duizelen. Ach, SM-liefhebbers met gevoel voor stijl mogen ook hun pleziertje hebben zeker?

De handboeien werden in 1998 ontworpen door ontwerper Tom Ford voor Gucci. In tegenstelling tot de bovengenoemde items, waren de handboeien echter niet zomaar bedoeld om te choqueren of op te vallen. Ze waren toentertijd een boodschap van Tom Ford aan Patrizia Reggiani die een huurmoordenaar inhuurde om haar ex-man Maurizio Gucci (voormalig bestuurder van modehuis Gucci) van kant te maken. Het verhaal over de moordzuchtige Black Widow werd in 2009 nog in een musical gegoten.

De handboeien werden op de dag van Patrizia’s verdict in de rechtbank tentoongesteld in de etalage van de Gucci winkel in Firenze. Volgens de krant The Independent “een duidelijk signaal dat de modewereld deze familievete veroordeelde.”

Mr. Grey

In 2009 ging een paar handboeien al onder de hamer voor 1.625 euro in veilinghuis Christie’s. In acht jaar tijd zijn ze blijkbaar flink in waarde toegenomen, al zal de heropleving en huidige populariteit van modehuis Gucci daar vast wel voor iets tussen zitten. Op Grailed (een soort eBay specifiek voor zeldzame modegerelateerde items, red.) worden ze verkocht voor 65.000 dollar of omgerekend zo’n 55.000 euro. Volgens Grailed zijn ze gemaakt van massief zilver en worden ze verkocht in hun originele stofzak en verpakking. Geïnteresseerden (we kijken naar jou, Mr. Grey) kunnen de handboeien hier kopen.