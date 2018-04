Deze sterren spreken zich uit tegen modeontwerpers die weigeren hen te kleden door hun 'maatje meer' Jente Hautekeete

05 april 2018

16u56

Bron: Today 0 Style Je zou denken dat modeontwerpers een moord zouden plegen om een ster te kleden voor de rode loper, maar voor celebs met een maatje meer blijkt dat helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Verschillende van hen vertellen hoe moeilijk het kan zijn om een jurk te vinden ondanks hun grote bekendheid.

1. Beyoncé

Designers mogen er nu dan alles aan doen om Queen B te kleden, dat was lang niet altijd het geval. Toen ze de ‘Fashion Icon Award’ ontving in 2016 sprak ze hier open over. Toen ze nog bij Destiny’s Child zat, de meisjesgroep waar ze deel van uitmaakte voor ze haar solocarrière begon, maakte haar moeder haar kleding. Grote merken wilden niet samenwerken omdat ze "geen vier vollere, zwarte countrymeisjes wilden kleden".

2. Khloé Kardashian

Toen Khloé nog geen 20 kilo was afgevallen, was het moeilijk voor haar om kledingopties te vinden tijdens fotoshoots. De stylisten waren meer gefocust op haar zussen Koutney en Kim zegt ze in een exclusief interview met Harper’s Bazaar. Daarom werkt ze uitsluitend samen met Monica Rose, een stylist bij ‘Keeping Up With The Kardashians’ sinds seizoen 1. Khloé zegt dat Monica altijd zorgde voor een lading kleding voor haar en dat ze zich altijd goed heeft gevoeld bij haar.

3. Danielle Brooks

Danielle Brooks, bekend van de Netflix-serie 'Orange Is the New Black', geeft dan weer kritiek op de mode-industrie vanwege hun constante focus op kleine maatjes. "Wel 67% van de vrouwen wereldwijd worden gezien als plussize, waarom maakt de mode-industrie dan geen kleding voor hen?" In een interview met PeopleStyle legt ze uit dat er te weinig opties zijn en vaak enkel in zwart of blauw. Ze vraagt zich af waarom zij geen Tom Ford of Gucci kan dragen als ze dat wil?

4. Dascha Polanco

Ook Dascha kennen we vooral van 'Orange Is the New Black', en ook zij deelde haar frustratie al eerder met de wereld. In een interview met Vogue legt ze uit hoe moeilijk het is om een modemerk te vinden dat wil samenwerken met iemand die niet de standaardmaten heeft.

5. Octavia Spencer

Een week voordat ze haar Golden Globe in bezit nam in 2012 vertelde Octavia dat ze nog steeds geen jurk had voor dit evenement. Grote kledingmerken kwamen zelfs niet naar haar toe. "Het is moeilijk om als een kleinere vollere vrouw een jurk te vinden voor een event als de Golden Globes", zei ze op de rode loper van het Palm Springs International Film Festival.