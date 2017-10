Deze sterren kozen voor een nieuwe herfstcoupe en zien er helemaal anders uit TVM

15u18 0 AP Style Bekende sterren veranderen hun kapsel om de haverklap, en afgelopen maand leek het wel alsof heel Hollywood bij de kapper zat. Van socialite Paris Hilton die voorgoed komaf wil maken met haar imago van dom blondje tot 'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown die er totaal anders uitziet dan in de populaire serie. 5 opvallende haartransformaties op een rij.

Paris Hilton

Haar platinablonde haarextensions zijn al jaar en dag haar handelsmerk. Nu Paris Hilton 36 jaar is geworden lijkt het er echter op dat ze serieuzer genomen wil worden en daar hoort een nieuwe haarkleur bij. De socialite koos voor een donkere tint blond. Afgelopen zomer postte ze al eens een foto met een donkerbruine coupe, maar dat bleek later om een pruik te gaan.

Photonews Voor & na.

Lana Del Rey

Zangeres Lana Del Rey bleef lang trouw aan haar lange lokken, maar afgelopen week werd ze plots toch ook gespot met het hipste kapsel van het moment: een bob tot net onder de schouders.

Photonews Voor & na.

Katie Holmes

Katie Holmes koos voor de meest drastische haartransformatie van iedereen. De actrice en ex van Tom Cruise liet haar lokken kortwieken tot een makkelijke pixie cut.

Photonews Voor & na.

Millie Bobby Brown

In het gloednieuwe tweede seizoen van 'Stranger Things' kan je Millie Bobby Brown herkennen aan haar korte krullen, maar in het echte leven is haar kapsel helemaal anders. Op de première van de populaire serie was te zien met een steile bob met uitgegroeide pony.

Stranger Things/Photonews Voor & na.

Blake Lively

Net als Lana Del Rey maakte actrice Blake Lively deze maand na jaren komaf met haar lange coupe. Die ruilde ze eveneens in voor een halflange bob.

AP/Photonews Voor & na.