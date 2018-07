Deze schoenentrends droeg prinses Diana jaren geleden al Timon Van Mechelen

18 juli 2018

12u59 1 Style Meer dan twintig jaar na haar dood is prinses Diana, of Lady Di, nog altijd een trendsetter. Heel wat dingen die zij in de jaren tachtig al droeg, zie je nu namelijk in de winkelrekken hangen. Deze 3 schoenentrends introduceerde zij jaren geleden bij het grote publiek en zijn nu weer helemaal in.

Pumps met contrasterende neus

Jaren geleden op de markt gebracht door Chanel, later opgepikt door Diana en nu maken de pumps met contrasterende neus weer hun comeback. En dan liefst in de klassieke kleuren beige/wit met zwart. Te dragen onder een fleurige bloemenjurk tot aan je kuiten of onder een losse jeansbroek.

1. Zara, € 12,99, online en in de winkels te koop.

2. Chanel, € 640,00, online en in de winkels te koop.

3. Elizabeth Stuart, € 77,50, via Sarenza.

Bruine hoge laarzen

Geen nieuwe trend, maar wel eentje die we nu weer veel zien opduiken. Het grote verschil met vroeger is dat de bruine laars anno 2018 vaak een wat creatievere hakvorm heeft en gedragen wordt onder een kuitlange rok. Net zoals Lady Di ze ook droeg. Eens een trendsetter, altijd een trendsetter.

1. Topshop, € 125,00, online te koop.

2. Casadei, € 794,95, via Zalando.

Slingbacks met kitten heel

De moeilijkste trend van ze allemaal, maar wel er-ug hip. Wie over zware onderbenen beschikt, vermijdt dit schoeisel best volledig. Een lage hak verbreedt je kuiten namelijk alleen nog maar meer. Naar onze mening gaat de kitten heel het best gepaard met een jeansbroek, omdat je er anders nogal snel tuttig uitziet. Wel zijn kitten heels natuurlijk een pak comfortabeler dan torenhoge stiletto's, dat dan weer wel.

1. Mango, € 35,99, online en in de winkels te koop.

2. & Other Stories, € 89,00, online en in de winkels te koop.

3. Diane von Fürstenberg, € 192,00, via The Outnet.