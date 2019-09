Deze schoenen en tassen van Bottega Veneta worden nu al getipt als dé accessoires voor volgend voorjaar Timon Van Mechelen

23 september 2019

12u37 0 Style De gevlochten lederen handtassen en schoenen van Bottega Veneta werden vorig seizoen al gebombardeerd tot de meest gewilde mode-items. De nieuwe creatief directeur van het merk Daniel Lee breidt daar nu een vervolg aan.

We schreven eerder al dat de ‘The Pouch’, een minimalistische lederen clutch, en schoenen met vierkante voorkant, ervoor zorgden dat Bottega Veneta plotsklaps één van de drukst besproken merken van vorig seizoen werd. Ondanks het torenhoge prijskaartje - de handtas kost € 2.175 en de schoenen € 990 - verkopen de 2 it-items als zoete broodjes. Geen wonder dus dat Daniel Lee tijdens de afgelopen modeweek in Milaan opvolgers voorstelde.

De gevlochten handtassen werden deze keer afgewerkt met gouden, zilveren en houten kettingen en sluitingen. Ook presenteerde Lee een aantal gigantische weekendtassen die om de schouder van de modellen werden gedragen, net als ook kleine clutches. De schoenen hadden wederom een vierkante tip en kregen een lederen bovenkant mee die nog het best te omschrijven valt als de textuur van een Chesterfield zetel. Dit seizoen uitgevoerd in pastelkleuren, fellere tinten zoals rood en paars en voor het eerst ook dierenprint.