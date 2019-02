Deze retro haaraccessoires maken een comeback Liesbeth De Corte

08 februari 2019

16u11

Bron: PureWow 0 Style Dikke haarbanden, scrunchies en glinsterende klemmetjes. Kinderen uit de jaren 80 en 90 experimenteerden naar hartenlust met zulke haaraccessoires, maar na verloop van tijd verdwenen die genadeloos naar de donkerste hoekjes van de badkamerkast. Tot nu. Anno 2019 maken deze klassiekers een comeback.

Haarbanden

Blair Waldorf uit de populaire reeks ‘Gossip Girl’ gaf het goede voorbeeld door elke dag een haarband te dragen, en nu lijkt de rest van de wereld te volgen. Terwijl we in de jaren 90 trots pronkten met dunne en fijne exemplaren, mag het nu véél opvallender. Hoe groter en meer versierd, hoe beter.

Scrunchies

Als kleuter waren we er verzot op, maar later werd het kleurrijke onding onverbiddelijk verguisd door stijlvolle fashionista’s. We hebben het over scrunchies, natuurlijk. Maar die jarenlange verbanning is tot een einde gekomen. Mede dankzij heel wat it-girls als Bella Hadid, Lily Rose Depp en Selena Gomez, die al met zo’n rekker gespot werden. Wacht wel nog eventjes voor je je oude exemplaren opnieuw bovenhaalt. Nu zijn het vooral de verfijnde zijden en satijnen varianten die de plak zwaaien.

Haarspeldjes

Een hele tijd werden fonkelende haarspeldjes bekeken als kinderachtig, nu zorgen ze voor een chique toets. Ons hoor je alvast niet klagen. Handig om die enkele vettige lokken te verstoppen of om je kapsel in toom te houden op winderige dagen.

Strikken

Een strik geeft je outfit een instant vrouwelijke uitstraling. Of je nu kiest voor een keurige of nonchalante strik: je ziet er meteen lieflijk uit. Om te vermijden dat je een tikje kinderachtig oogt, kies je best voor een fluwelen of satijnen accessoire.

1/ Haarband met print van Bershka, € 4,99, onder meer online te koop.

2/ Satijnen haarband van Aterlier des Femmes, € 19,95, onder meer te koop bij de Bijenkorf.

3/ Multicolor haarspeld van Veritas, € 6,99, onder meer online te koop.

4/ Metallic haarspeldjes van monki, € 8, onder meer online te koop.

5/ Zwarte haarstrik van Namjosh, € 22,04, onder meer te koop bij Shopbop.

6/ Set van 2 scrunchies van H&M, € 4,99, onder meer online te koop.