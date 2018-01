Deze professionele make-uptip helpt je van donkere wallen af Charlotte Dierckx

27 januari 2018

11u57 1 Style Xelly Cabau van Kasbergen geeft een paar rake tips. Hoe wallen precies ontstaan en hoe je er weer vanaf komt , weten we ondertussen al. Maar wist je ook dat het niet concealer, wél een juiste corrector is die komaf maakt met die donkere kringen onder je ogen? De Nederlandse make-upartiest

Stap 1: Alles begint met een goede basis. Breng eerst zachtjes met je vingertoppen een oogcrème aan die niet te vettig is. Laat even intrekken en poets ondertussen je tanden.

Stap 2: Nu is het tijd voor het echte werk: de corrector. Het goedje werd in het leven geroepen om kleur (in dit geval donkere kringen onder de ogen) te corrigeren. Een corrector en concealer zijn overigens niet hetzelfde. Een corrector werkt kleurcorrigerend, terwijl een concealer zal oplichten. Bij stevige verkleurde wallen is het dus nuttig om de twee te combineren. Blauwe wallen corrigeer je met perzik, bruine wallen met geel of roze. Zoek even naar de kleur die voor jou werkt. Dep de corrector in je huid, als je wrijft neem je de kleur weer weg.

Stap 3: Licht de huid onder de ogen op met een laagje concealer. Belangrijk is dat je een concealer gebruikt die slechts één (maximum twee) tint(en) lichter is dan de foundation die je gebruikt. Breng de concealer voorzichtig met een borstel aan onder de ogen. Tip: wrijf de concealer niet in de huid, dan verwijder je namelijk de onderliggende laag corrector weer.

1. M.A.C Studio Conceal & Correct Palette Light, € 41 bij MAC Cosmetics.

2. Bobbi Brown Corrector, € 29,50 bij Bobbi Brown.

3. NYX Professional Conceal, Correct Contour Palette Light, € 12,60 bij Douglas.

4. #ProArtist Freedom Pro HD Light Medium Conceal Kit, € 11,99 bij Kruidvat.

5. Sleek MakeUP Corrector & Concealer, € 10,49 bij Sleek MakeUP.

6. L'Oréal Infallible Total Cover Concealer Palette, € 19,99 bij Kruidvat.

7. Maybelline Master Camo Concealer Palette, € 15,99 bij Kruidvat.

8. Catrice Allround Concealer, € 3,56 bij Kruidvat.