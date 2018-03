Deze Nederlandse modemerken veroveren de wereld maar kende je misschien nog niet Timon Van Mechelen

28 maart 2018

15u02 0 Style Wij Belgen mogen in het buitenland dan wel bekend staan voor ons talent op modevlak, ook bij onze noorderburen zitten ze niet stil. Er worden meer en meer merken opgericht, die in snel tempo de wereld veroveren. Deze 5 labels moet je snel leren kennen, voor iedereen van ze af weet.

1. Wandler

Het handtassenlabel Wandler werd vorig jaar opgericht door Elza Wandler (30) en kende meteen een vliegende start. Vlak na de lancering waren de tassen al te koop bij toonaangevende internationale winkels zoals Net-a-Porter, Matches en Browns. Niet verwonderlijk: ze zijn goed van kwaliteit (made in Italy), springen eruit qua kleur (babyroze, oranje, cognac, appelgroen) en zijn relatief laag geprijsd. Dat Wandler razend populair is onder influencers, kan vast ook geen kwaad.

Meer info: wandler.com.

2. Daily Paper

Met ruim 160 verkooppunten in 26 landen en eigen winkels in Amsterdam en Rotterdam is Daily Paper al lang geen kleine garnaal meer. Het werd in 2008 opgericht als een modeblog door de Amsterdamse jeugdvrienden Jefferson Osei, Hussein Suleiman en Abderrahmane Trabsini, maar is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de streetwearwereld. Het label werkte onder andere al samen met Puma en Alpha Industries en biedt nu ook een volwaardige collectie voor dames aan. Daily Paper wordt wel eens het Nederlandse antwoord genoemd op bekende streetwearlabels als Stüssy en Supreme.

Meer info: dailypaperclothing.com.

3. Bonne Suits

Bonne Reijn is de man achter de pakken van Bonne Suits, uniseks kostuums die het midden houden tussen werkmanspakken en klassieke kostuums, in allerlei leuke kleuren zoals lila en knalrood. Reijn, die stylist is, bedacht het concept toen hij veel muzikanten kleedde. Die wilden vaak een kostuum aan, maar dat viel meestal buiten het budget dat hij ter beschikking had. Dus creëerde hij zelf de Bonne Suit – ook wel poor man’s suit – een betaalbaar pak van dik katoen. Zijn eerste 100 pakken die hij in 2014 lanceerde, waren binnen een dag allemaal de deur uit. Ondertussen heeft hij al duizenden Bonne Suits verkocht en hangen ze bijvoorbeeld ook in de rekken bij de hippe conceptstore Opening Ceremony in New York.

Meer info: bonnelife.com.

4. Mick Keus

Mick Keus ontwerpt zelf geen kleren, hij vermaakt ze. Zijn basismateriaal is altijd een oude Levi’s 501 jeansbroek. In eerste instantie voor vrienden en vrienden van vrienden, nu vermaakt hij tot zo’n vijftig broeken per week in zijn atelier in Amsterdam. Vergis je niet: Meus is geen ‘simpele’ kleermaker. Hij verandert de broek op zo’n manier, dat de originele broek vaak bijna niet meer herkenbaar is. En dat werd ook al opgemerkt in het buitenland. Alex Gray, hoofd design van het Amerikaanse label Gap, was tijdens een bezoek in Nederland zo onder de indruk van het werk van Keus, dat hij hem prompt vroeg om broeken uit de jaren tachtig en negentig van Gap te vermaken. Die worden nu verkocht in de Gap-winkel op Fifth Avenue in New York. Voor wie niet direct langs zijn studio in de Nederlandse hoofdstad kan passeren, komt er nog deze maand een webshop.

Meer info: mickkeus.nl.

5. Filling Pieces

Van Los Angeles tot Tokio, de sneakers van Filling Pieces zijn overal ter wereld een hit. Het merk werd in 2009 opgericht door Guillaume Philibert, met als bedoeling het gat te vullen tussen de luxe-markt en de gewone sportsneaker. En of hen dat gelukt is. De sneakers worden zelfs verkocht op de ultieme luxewebshop voor mannen Mr. Porter. Deze maand lanceerde Philibert ook een eerste Filling Pieces kledingcollectie, bestaande uit 12 uniseks items. De stuks worden exclusief bij warenhuis Barneys in New York verkocht en online.

Meer info: fillingpieces.com.