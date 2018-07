Deze nagellakken kleuren jouw zomer Liesbeth De Corte

03 juli 2018

16u56 0 Style Ah, de zon schijnt. Zonnebrillen, rokjes, sandalen én slippers worden en masse bovengehaald. Maar als je voeten tot voor kort verstopt zaten in sneakers of botjes, moet je ze misschien eerst onder handen nemen. En hoe kan je ze beter summerproof krijgen dan met een laagje nagellak?

Het sandalenseizoen is in volle gang. De hoogste tijd om je verzameling nagellak nog eens uit te breiden. Door welke kleurtjes mag jij je met een gerust hart laten verleiden? Lees snel verder en laat het zonnetje de rest van het werk doen.

Koraal

Een kleur die elke zomer terugkeert, is koraal. In tegenstelling tot felrood, past deze teint bij elk huidtype en zo goed als elke outfit. Ook leuk: het frist je zongebruinde huid helemaal op.

- Dior Vernis Coral Crush, € 26,50, onder meer te koop bij Ici Paris XL

- O.P.I Got myself into a jam-balaya, € 18,98, onder meer online te koop

- Chanel Le Vernis Coralium, € 25,00, onder meer online te koop

Pastelblauw en lila

De trendkleur van het moment is lila. Iedereen die niet zo goed staat met de pastelkleur, maar toch mee wil zijn met de meute, kan zijn nagels dus lakken in deze teint. Bij uitbreiding zijn pastelblauw en lichtgrijs ook een aanrader deze zomer. Deze kleuren transformeren je in een wip naar paradijselijke stranden en hemelsblauwe golven.

- Rituals Miracle Nail Varnish Banyu Blue, € 5, te koop online en in winkels bij Rituals

- Essie Gel Couture Enchanted, € 14,90, onder meer online te koop bij Planet Parfum

- 60 Seconds Super Shine Lovey Dovey, € 3,99, onder meer online te koop bij Di

Nude

Nude is altijd een winner. Zeker nu Meghan Markle voortdurend met poederroze nagels (én dito outfits) verschijnt, zal dit kleurtje de komende zomermaanden nog veel gezien worden.

- Yves Saint Laurent La Laque Couture, € 25,90, onder meer online te koop bij Planet Parfum

- Guerlain La Petite Robe Noire, € 22,50, onder meer online te koop bij Ici Paris XL

- Close Le Vernis, € 9,90, onder meer online te koop bij Planet Parfum