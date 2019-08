Deze modetrends zijn 50 jaar na Woodstock nog steeds niet van de radar verdwenen Timon Van Mechelen

20 augustus 2019

08u38 0 Style De modewereld heeft altijd al gedweept met trends uit het verleden, maar dat het legendarische muziekfestival Woodstock nu al 50 jaar lang als inspiratiebron dient, is en blijft opvallend. Anno 2019 loopt generatie X nog steeds rond in de 501 jeans van Levi’s en domineren bloemenjurken en ribfluweel weer het straatbeeld. En zo zijn er wel meer voorbeelden.

1. Tweedehands

In de jaren 60 droegen mensen voor de eerste keer ooit oude en gebruikte kleren zonder dat ze zich ervoor schaamden. Hoewel vintage en tweedehands nooit helemaal meer weggeweest zijn erna, zijn ze nu onbetwistbaar weer aan een niet te stuiten opmars bezig. Hier maakten we al een overzichtje van de beste fysieke adresjes in België, maar ook online zijn er tal van goede webshops zoals het gloednieuwe Le Freddie, Labellov voor designertassen en -accessoires of United Wardrobe als je een kleiner budget hebt.

2. De 501 jeans van Levi’s

Op het podium van Woodstock stonden Janis Joplin en Jimi Hendrix de revolutie in Levi’s te prediken terwijl het publiek in dezelfde broeken meewiegde. Hoe ze dat weten? “Wij betaalden mensen om de rode labeltjes te tellen”, vertelde Tracey Panek, hoofdarchivist van Levi’s, eerder aan De Morgen Magazine. De ietwat lossere broek met rechte pijp en een knopenrij in plaats van een rits is 50 jaar later nog steeds hét sterproduct van het Amerikaanse denimmerk. Sinds 2017 wordt er zelfs een heuse 501 Day georganiseerd en onlangs lanceerde Levi’s de Future Vintage collectie waarbij populaire stukken uit het verleden een update kregen met hedendaagse stoffen en silhouetten.

3. Free the nipple

Weliswaar geen echte modetrend, maar toch een belangrijke om te vermelden. Ondertussen staat de beweging ‘Free the nipple’ al 5 jaar op de barricade om de vrouwen- en mannenborst gelijk te stellen. Vooral op sociale media waar een vrouwentepel nog steeds per direct verwijderd wordt. Het kunstproject ‘Taboob’ stelde dat begin deze zomer nog aan de kaak. Ten tijde van Woodstock werd dezelfde strijd gevoerd, met als resultaat dat de helft van het publiek er halfnaakt rondliep. Helaas staan we 50 jaar later dus nog niet veel verder.

4. Tie-dye

Nu associëren we de tie-dyeprint vaak met de jaren 90, maar oorspronkelijk werd het patroon voor het eerst als modeprint gedragen op Woodstock. Rit Dye, een textielverfmerk, had een standje op het festival en had enkele kleren voor Janis Joplin gekleurd. De verkoop liep als een trein en tie-dye werd één van de grootste modetrends in de jaren 60. Met behulp van merken als Stella McCartney, Prada, Proenza Schouler en R13 is het verfpatroon ook nu weer hip. Vorige week bracht Adidas nog een exclusieve tie-dye sneaker uit naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Woodstock.

5. Ecologische mode

Woodstock kennen we als één grote hippie-bijeenkomst, niet geheel verrassend droegen heel wat van de bezoekers ecologie hoog in het vaandel. Dat verklaart meteen ook de populariteit van tweedehands kleren toen en van de tie-dyeprint die je makkelijk zelf kan maken thuis. Mens-, klimaat-, milieu- en diervriendelijke mode is zoals je misschien wel weet nu ook weer een hot topic. Talloze merken lanceren duurzame(re) initiatieven en het is één van de meest besproken thema’s van nu.

6. Ribfluweel

Naast denim was ribfluweel, ook wel corduroy genoemd, de stof naar keuze van de aanwezig hippie’s. Ribfluweel zit namelijk lekker, is makkelijk in het onderhoud, met bijna alles te combineren, en oogt zowel sportief als gekleed. Ideaal dus voor een festival. Twee jaar geleden, toen de collecties voor najaar 2017 werden gepresenteerd, was het een trend op de internationale catwalks. Afgelopen herfst drong corduroy ook door tot de ketens.

7. Militaire kledij

Woodstock was origineel bedoeld als een reactie op de Vietnamoorlog. Elke dag sneuvelden tientallen jonge Amerikanen in het oorlogsgeweld in Vietnam. Steeds meer Amerikanen hadden hun buik vol ervan en wilden dat het politieke establishment een einde maakte aan de zinloze oorlog. Ietwat ludiek droegen heel wat van de aanwezigen daarom militaire kledij als protest. Ook op de afgelopen modeweken domineerde kaki, kleding met veel zakken en onverslijtbaar katoen de catwalk. Onder meer bij Hermès, Givenchy, Dries Van Noten, Alexander Wang en Off-White.

