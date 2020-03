Deze modemerken vieren Internationale Vrouwendag: de leukste initiatieven op een rij Liesbeth De Corte

12u50 0 Style Zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, een dag die niet ongezien mag passeren. Daarom pakken verschillende modemerken uit met acties om vrouwen extra in de schijnwerpers te zetten. Wij selecteerden alvast enkele bijzondere initiatieven.

1. Patrizia Pepe

Het label Patrizia Pepe wil vrouwen aanmoedigen om hun talenten te gebruiken om zo de wereld te veroveren. Daarnaast vindt het Italiaanse merk dat vrouwen elkaar wat vaker moeten ondersteunen. Om die boodschap kracht bij te zetten, lanceert Patrizia Pepe een nieuw T-shirt. Op de voorkant staat de slogan ‘Women Support Women’, op de achterkant een kleurrijke afbeelding van drie handen.

De T-shirt is vanaf volgende week te koop online en in geselecteerde winkels, 58 euro.

2. Vero Moda

Ook VERO MODA wil de vrouwen in de bloemetjes zetten. Hoe? Door samen te werken met het Duitse model Elena Carrière. Samen hebben ze een capsulecollectie gemaakt. Die bestaat uit katoenen T-shirts en truien met de woorden ‘You Can’ erop. Simpel, maar krachtig.

De opbrengsten gaan naar Caïo, een sociale onderneming die vrouwen in Noord-Oeganda steunt. Caïo maakt kwaliteitsvolle skincare van shea-noten die met de hand geraapt worden. Daarnaast traint de organisatie de vrouwen - die de noten verzamelen en de uiteindelijke producten verkopen - in basislevensvaardigheden, financiële skills en ondernemerschap.

De capsulecollectie is verkrijgbaar in de winkel en online, vanaf 16,99 euro.

3. & Other Stories

Voor Internationale Vrouwendag heeft & Other Stories samengewerkt met fotografen van over de hele wereld. Meer bepaald vroeg het Zweedse label aan de fotografen om zelf eens te gaan zitten vóór de lens. Het resultaat werd verwerkt tot enkele posters, die ook verkocht worden.

Daarbovenop roept de keten al z’n vrouwelijke consumenten op ook een zelfportret te maken, en die foto te delen op Instagram met de hashtag #herimageherstory. Zo willen ze vrouwen aanmoedigen om zichzelf te omarmen. Per foto die gepost wordt op Instagram met de hashtag, doneert & Other Stories 1 euro aan CARE, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor kansarme vrouwen wereldwijd. Ook de opbrengst van de posters gaat naar dat goede doel.

4. LolaLiza

De loonkloof is jammer genoeg nog steeds realiteit. Om dat aan te kaarten, geeft de kledingketen dit weekend 6% korting aan alle vrouwen. Dat getal is niet toevallig gekozen. In ons land verdienen mannen immers bijna 6% meer dan vrouwen in dezelfde job. Als kers op de taart doneert LolaLiza ook 10.000 euro aan RoSa, het kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen.

5. Esprit

Waarom zouden we vrouwen maar één dag in de bloemetjes zetten? Dat moet Esprit gedacht hebben, want het merk zet de vrouw centraal in z'n lentecampagne, genaamd #YouRule. Het gezicht van de campagne is niemand minder dan Eunice Beckmann, ambassadrice van het UEFA-vrouwenvoetbal en voorvechtster in de strijd tegen gendervooroordelen. Ze heeft één duidelijke boodschap voor vrouwen en meisjes: Breek de regels – herschrijf ze – en bepaal ze lekker zelf.

6. Net-a-Porter

De bekende luxewebshop Net-a-Porter vroeg aan 20 bekende ontwerpers om een T-shirt te ontwerpen voor Internationale Vrouwendag. Onder andere Stella McCartney, Isabel Marant, Alexa Chung, Ganni en Jimmy Choo lieten hun creativiteit de vrije loop gaan. De shirts zijn exclusief verkrijgbaar via Net-a-Porter. De opbrengst gaat naar Women for Women, een organisatie die zich inzet voor vrouwen in oorlogsgebieden.

De T-shirts zijn beschikbaar via Net-a-Porter vanaf 55 euro.