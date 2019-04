Deze mode- en beautytrends hebben we aan ‘Game of Thrones’ te danken LDC

04 april 2019

17u13 0 Style In New York is het achtste seizoen van Game of Thrones in première gegaan. Wij - gewone stervelingen - moeten nog eventjes wachten om de allerlaatste afleveringen te zien. Tot 14 april, om precies te zijn. Om fans in de tussentijd zoet te houden, sommen we enkele mode- en beautytrends op die we te danken hebben aan de hyperpopulaire reeks.

Platinawit haar

IJsblonde lokken zijn al een tijdje een vaste waarde op straat. Een mogelijke inspiratiebron? Daenerys, aka Mother of Dragons, die in de serie vertolkt wordt door Emilia Clarke. Jaar na jaar zien kappers vlak na de start van een seizoen een plotse toename in het aantal mensen die gelijkaardige lokken willen. Toeval? Wij denken van niet.

Haaraccessoires

Terwijl Cersei tijdens de eerste seizoenen lange, golvende lokken had, doet ze het nu al een tijdje met een ultrakorte coupe. Maar één ding is wel constant gebleven: haar voorliefde voor haaraccessoires. Een kroon is misschien een tikje té opvallend om mee over straat te lopen, maar laat het een aanmoediging zijn om oude speldjes, haarbanden of scrunchies nog eens boven te halen.

Opvallende wenkbrauwen

In ‘Game of Thrones’ staan Cersei en Daenerys lijnrecht tegenover elkaar, maar in het beautywereldje hebben ze wel iets gemeenschappelijk: blond haar en donkere wenkbrauwen. Omdat het niet altijd matchy matchy moet zijn. Extra pluspunt? Zo komen je ogen nog mooier uit.

Maxi-jurken

Blote benen zal je in deze reeks niet zo snel spotten. (Als je geen rekening houdt me de vele seksscènes, natuurlijk.) Doorgaans dragen de meeste vrouwelijke personages immers lange jurken. En de voorbije zomers veroverden zwierige maxi-jurken steevast het straatbeeld.

Faux fur

Winter is coming. Al vanaf het eerste seizoen horen de inwoners van Winterfell dat de ijskoude winter eraan komt. Het is dan ook niet zo vreemd dat Jon Snow en co. zich verwarmen met bontmantels. Toegegeven: bij ons wordt het alweer wat warmer. Maar we kunnen niet ontkennen dat nagenoeg elke fashionista een faux fur-jas in haar kleerkast heeft hangen.