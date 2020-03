Deze leuke shirts, truien en tassen roepen op tot solidariteit in coronatijd Liesbeth De Corte

25 maart 2020

15u56 6 Style Ondanks de gekende maatregelen zijn er nog steeds mensen die de situatie niet zo goed begrijpen. Ze hamsteren massaal of organiseren stiekeme feestjes. Wil jij een niet al te subtiele boodschap verspreiden, gericht naar alle hardleersen? Deze leuke T-shirts en andere spullen helpen je een handje.

Positieve vibes nodig in deze coronatijden? Geen probleem: in ons land zijn er verschillende creatievelingen die zorgen voor een vrolijke noot. Zo hebben verschillende modemerken en zelfstandige ondernemers kledingstukken en accessoires gemaakt, met daarop ludieke tekst zoals ‘Blijf in uw kot’ of ‘#ikhamsterniet’.

De boodschap is alleszins duidelijk: gebruik allemaal je gezond verstand en gedraag je solidair. Dat de stuks er ook nog eens goed uitzien, is mooi meegenomen.

1/ Net zoals alle andere kledingwinkels heeft Ferm - een shop in Oostende - de deuren gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat ze bij de pakken blijven zitten. Integendeel, ze hebben T-shirts en hoodies in allerlei kleuren op de markt gebracht. De kledingstuks hebben trouwens een leuke West-Vlaamse toets, met de tekst #Bluuftinjekot.

T-shirts kosten 29,95 euro, hoodies 59,95 euro en sweaters met rits 79,95 euro. Te koop via de Instagrampagina van Ferm.

2/ Het Gentse Flâneur Clothing kwam met een gelijkaardig initiatief op de proppen. Extra leuk: de opbrengst gaat naar de Koning Boudewijnstichting, dat financiële steun biedt aan organisaties die het (extra) nodig hebben in coronatijden.

De hoodie is beschikbaar in 5 verschillende kleuren en kost 49,95 euro. Bij de T-shirt heb je keuze tussen 4 kleuren, en bedraagt het prijskaartje 29,95 euro. De collectie is online te koop.

3/ Geen hamster is tegenwoordig zo bekend als Philippe, een figuurtje dat bedacht werd door illustratrice Laura Janssens. Net zoals alle Vlaamse hamsteraars, gaat het beestje aan de haal met WC-papier en pompoenzaden (en ander lekkers). Voor alle liefhebbers maakte de illustratrice ook Philippe Merch. “Als ge per se moet hamsteren, laat het dan in deze webshop zijn!”, zo zegt Laura zelf.

Een unisex T-shirt kost 25 euro, maar je hebt er ook eentje in een vrouwelijke pasvorm. Voor een sweater betaal je 40 euro. De collectie is online verkrijgbaar.

4/ Ook Darcey Verheuge van het Gentse label 9K heeft het hart op de juiste plaats. Hij heeft een lijn gemaakt met truien en T-shirts. Daarop staat de tekst ‘Ik blijf in mijn kot’ of ‘Ik hamster niet’. “Ik verkoop die – online uiteraard – aan lagere prijzen dan in de shop. En per verkocht item schenk ik 5 euro aan de zorgsector”, zegt hij daar zelf over.

De T-shirts kosten 25 euro, de sweaters 40 euro. De collectie is online verkrijgbaar.

5/ Contentcreator Karen François staat bekend om haar grappig Instagramaccount en haar webshop Koaren, waar ze al even grappige producten verkoopt. Denk aan een deurmat met de tekst ‘Voor wa is’t’ of een totebag met de opdruk ‘Ik wil naar huis’. Van die laatste maakte ze nu een coronavariant: ‘Ik ben thuis’. “Om nog eens extra te laten zien dat ge in uw kot blijft! #Karentaine”, zo staat te lezen op haar website.

De totebag kost 12,50 euro en is te koop via de webshop.