Deze kleurrijke print maakt deze lente een comeback Liesbeth De Corte

18 februari 2019

16u05 0 Style Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar door het zalige lenteweertje heb ik spontaan zin om mijn kleerkast een update te geven. Bye bye dikke truien en winterse broeken, hallo nieuwe kleedjes en zomerse kleurtjes! Wie nu al mee wil zijn met de trends, haalt best de tie-dye-print in huis.

“Florals? For spring? Groundbreaking.” Iedereen die de film ‘The Devil Wears Prada’ heeft gezien, weet waar we het over hebben. Miranda Priestly van het modeblad Runway - geweldig vertolkt door Meryl Streep natuurlijk - maakt één van haar werknemers met de grond gelijk nadat het arme schaap had voorgesteld om in de lente-editie van het magazine uit te pakken met bloemenprints. Maar de bikkelharde hoofdredactrice heeft wel een punt: jaar na jaar zien we tijdens de lente en zomer immens veel bloemenprints opduiken.

Mag het voor jou ook eens iets anders zijn? Dat treft, want tie-dye is helemaal terug van weggeweest. Dat heeft de psychedelische print grotendeels te danken aan modehuizen als Stella McCartney, Prada, Proenza Schouler en R13. Tijdens hun modeshows voor de lente-zomercollectie 2019 stuurden ze verschillende modellen met tie-dye-motieven de catwalk op. Ondertussen zijn ook sterren als Beyoncé, Miley Cyrus en Selena Gomez al met de verftechniek gespot, en hangen winkels er vol mee.

Kortom, hippie is weer hip. Voor wie mee wil zijn, zochten we alvast enkele stuks. Graag gedaan!

1/ Jurk van Sea Me Happy, € 255, online te koop.

2/ Sweater van Monki, € 20, online en in winkels te koop.

3/ Sweatshirt van Proenza Schouler, € 277,55, o.a. bij Nordstrom te koop.

4/ Rok van Zara, € 25,95, online en in winkels te koop.

5/ Heuptasje van New Look, € 14,99, online te koop.

6/ Sokken van Urban Outfitters, € 7, online en in de winkels te koop.

7/ Plissérok van Stradivarius, € 39,99, online te koop.