Deze kerstcadeaus onder € 50 willen vrouwen en mannen écht krijgen Timon Van Mechelen

11 december 2019

10u02 0 Style Als je een beetje zoals ons in elkaar zit, moet je nog zo goed als alle kerstcadeautjes kopen. Uitstelgedrag heet zoiets dan. Voor iedereen die met een chronisch tekort aan inspiratie zit, zochten wij per budget heel wat cadeaus bij elkaar die eender welke man en vrouw in je leven zullen bekoren. Vandaag kost alles minder dan € 50.

Mannen

1/ ‘Te Laat’ sweater van Misterfiksit, € 40, o.a. online te koop.

2/ Geweven sportbandje voor een Apple Watch van Apple, € 49, o.a. online te koop.

3/ Lamp van Faren, € 45, o.a. online te koop.

4/ Scheerborstel van Aesop, € 50, online en in de winkels te koop.

5/ Leren handschoenen van Jack&Jones, € 39,99, online en in de winkels te koop.

6/ Speyside single malt whisky van Benromach, € 49,99, o.a. online te koop.

7/ Pantoffels van The North Face, € 50, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

8/ Geurstokjes van Bellerose, € 35, online en in de winkels te koop.

9/ Boek ‘The Monocle Guide to Better Living’, € 39,99, o.a te koop via bol.com.

10/ Muts van Wolvis, € 49, o.a. online te koop.

Vrouwen

1/ Scheermachine voor kleding van Steamery, € 39,95, o.a. te koop bij Heem.

2/ Slaapmasker van Love Stories, € 35, online en in de winkels te koop.

3/ Mini bluetooth speaker van Lexon, € 35, via COS.

4/ Kimono van Etam, € 45, online en in de winkels te koop.

5/ Le Parfum van Piper-Heidsieck, € 45, in de supermarkt te koop.

6/ Sleutelzakje van Awardt, € 39, o.a. online te koop.

7/ Oorbellen van Pilgrim, € 39, o.a. online te koop.

8/ Haarolie van Moroccanoil, € 44,90, via johnbeerens.be.

9/ Drinkbus van Hay, € 35, online en in de winkels te koop.

10/ Sokken van Falke € 32, online en in de winkel te koop.