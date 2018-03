Deze jeansbroek is nu officieel populairder dan de skinny Timon Van Mechelen

20 maart 2018

09u04 3 Style De skinny jeans domineerde jarenlang het modebeeld, maar die tijd is voorbij. Volgens verkoopcijfers van onder andere modeketen Weekday en luxewebshop Net-a-Porter wordt de jeans met rechte pijp nu (weer) officieel meer verkocht dan de broek met smalle pijpen. Wij geven tips hoe je dit model draagt en selecteerden de mooiste exemplaren.

Het grootste voordeel aan de jeans met rechte pijpen, is dat die je benen – in tegenstelling tot de skinny – er optisch langer doet uitzien en ook nog eens zwaardere (onder)benen verhult. En dan zeker als je kiest voor een model met een hoge taille. Rol de pijpen op tot net boven je enkels, draag er een hak onder en je benen lijken zo een tiental centimeter langer.

Stylingtips

Weet je na jaren van je benen in een broek met smalle pijpen hijsen, niet direct met wat je een losse jeansbroek combineert? Eigenlijk zijn er geen vaste stylingregels, je kunt een jeans met rechte pijpen op verschillende soorten manieren dragen. Casual, met een losse sweater boven en met sneakers. Of net met een zijden blouse en hoge hakken, de opties zijn legio. Een lange jas of cardigan is ideaal om een bredere poep te verhullen, en zoals hierboven gezegd zorgen hakken en het oprollen van de broek ervoor dat je benen langer lijken. Een bovenstuk in je broek stoppen creëert dan weer optisch (meer) taille.

Een jeans met rechte pijpen, staat het mooist als die een béétje los valt over je benen. Als je niet over een plat achterwerk en smalle benen beschikt, kies je dus best een broek uit die één of twee maten te groot is. Rol onderaan op en draag een riem zodat je de broek niet de hele dag naar boven moet trekken.

1. Wrangler, € 119,95, o.a. online te koop.

2. Weekday, € 50, online en in de winkels te koop.

3. Levi's, € 109,95, online en in de winkels te koop.

4. Tommy Jeans, € 119, online en in de winkels te koop.