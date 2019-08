Deze items willen vrouwen nu absoluut in hun kleerkast hebben hangen Timon Van Mechelen

02 augustus 2019

10u50 0 Style Van de catwalk naar onze kledingkast. Elk seizoen zijn er weer modetrends waar vrouwen wereldwijd voor vallen. Modezoekmachine Lyst maakt er steeds per kwartaal een overzicht van, met deze keer heel wat opvallende nieuwkomers bij. Of had jij verwacht dat Teva-sandalen, lange tijd het favoriete schoeisel van biologieleerkrachten en bejaarden, het tot één van de meest gewilde items zou schoppen?

Dit kwartaal is de Jitney 1.4 “Cash Inside” tas (zie foto bovenaan) van modemerk Off-White het meest gewilde product. De handtas, verkrijgbaar in zwart en wit, heeft een prijskaartje van € 850. Virgil Abloh, creatief directeur van het label, bracht de tas uit op 14 juni en na enkele dagen was hij al uitverkocht in de meeste winkels. Het merk zelf staat overigens ook wederom op de tweede plaats in de lijst van meest populaire merken.

In een compleet andere categorie maar wel bijna even populair, volgen de Hurricane XLT2 sandalen van Teva (zie foto bovenaan) op de tweede plaats in de lijst. Prada verkocht twee jaar geleden al een haast letterlijke kopie van de wandelsandalen en Marc Jacobs refereerde er vorig jaar aan. We schreven er zelf ook al verschillende keren over en blijkbaar zijn ze écht doorgebroken. Of je er nu fan van bent of niet, het goede nieuws is wel dat ze naar modenormen spotgoedkoop zijn: voor € 45 haal je al een paar in huis.

Op de derde plaats volgt de C Mini tas met croc-effect van modehuis Chloé. Een merk dat in het verleden al verantwoordelijk was voor talloze andere “it-bags”. Afgelopen kwartaal werd maar liefst 400% meer gezocht naar het kleine tasje dat een prijskaartje heeft van € 1.285. Het is in verschillende kleuren beschikbaar zoals groen, bruin en zwart. Daarna volgt weer een wat goedkoper item in de lijst: de striped stretch-jersey bodysuit van Adidas Originals en de Zuid-Koreaanse ontwerper Ji Won Choi. De bodysuit die beschikbaar is in lila en rood heeft een prijskaartje van € 70. Al is het moeilijk om nog een exemplaar te vinden.

Op de vijfde plaats volgt The Pouch van Bottega Veneta. De minimalistische clutch werd ontworpen door de nieuwe creatief directeur van het merk Daniel Lee en maakte van het label plotsklaps één van de drukst besproken merken van het seizoen. Er werd 70% meer gezocht naar het merk online, waardoor het 26 plaatsen omhoog klom in de lijst van populairste merken. De clutch is beschikbaar in tientallen kleuren en gaat de toonbank over voor - hou je vast - € 2.175.

Daarna volgt weer een betaalbaarder item: de STRIPPY sandals van de Britse modeketen Topshop. Ze zijn online te koop voor € 49, maar wel in de meeste maten uitverkocht. Gelukkig vind je tegenwoordig ook bij de meeste andere ketens gelijkaardige sandalen met dunne bandjes en een klein hakje. Origineel was het The Row, het label van de Olsen Twins, dat de sandalentrend lanceerde. Op de zevende plaats volgt een badpak met koeienvlekken van Onia x WeWoreWhat. Nadat Kylie Jenner en Khloé Kardashian erin poseerden, was het op een paar dagen tijd volledig uitverkocht. Net als ook het Polo Ralph Lauren’s tie-dye T-shirt dat op de achtste plaats staat en populair werd nadat Gigi Hadi, Adwoa Aboah en Nina Suess erin gespot werden. Het T-shirt heeft een prijskaartje van € 84,95.

Tenslotte volgen nog twee items die de grootste trends van dit seizoen perfect samenvatten. Namelijk de Isabel Marant Tundra boiler suit, wat een luxeversie is van het werkmanspak dat vroeger vooral gedragen werd door bouwvakkers, schilders en werkmannen. De variant van het Franse modehuis ging over de toonbank voor € 580 maar is overal uitverkocht nu. De top 10 wordt afgesloten door de Angie silk dress van Love Shack Fancy. Een lange zijden jurk met bloemenpatroon. De jurk werd verkocht voor € 500.