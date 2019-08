Deze items willen mannen nu absoluut in hun kleerkast hebben hangen Timon Van Mechelen

06 augustus 2019

09u49 2 Style Van de catwalk naar onze kledingkast. Elk seizoen zijn er weer modetrends waar we wereldwijd voor vallen. Modezoekmachine Lyst maakt er steeds per kwartaal een overzicht van en waar we vorige week al schreven over Van de catwalk naar onze kledingkast. Elk seizoen zijn er weer modetrends waar we wereldwijd voor vallen. Modezoekmachine Lyst maakt er steeds per kwartaal een overzicht van en waar we vorige week al schreven over de kledingstukken die vrouwen in hun bezit willen , is het deze keer de beurt aan mannen.

Streetwear mag dan al verschillende keren ter dood verklaard zijn door de modepers, mannen blijken in het echte leven nog steeds massaal te vallen voor megagrote sneakers, hoodies en anders sportiefs. Virgil abloh, een van de aanvoerders van de hype rondom streetwear en ontwerper bij Off-White en Louis Vuitton, vertelde onlangs nog in een interview dat hij de jonge man weer in een pak wil krijgen. Maar voorlopig lijkt dat (nog) niet te werken.

Op de eerste plaats in de top-10 staan namelijk de Yeezy Boost 350 V2 static black reflective. Een paar sportschoenen ontworpen door Kanye West die origineel verkocht werden voor om en bij de € 200 maar tijdens het doorverkopen een paar keer over de kop zijn gegaan qua prijs. Online wordt er minstens het dubbele voor gevraagd. Op de tweede plaats staan dan weer de Adidas Originals Beckenbauer All Round sneakers, een simpelere sneaker van Adidas met een prijskaartje van € 100. In het rapport van Lyst staat overigens te lezen dat er maar liefst 336% meer naar Adidas is gezocht dan vorig jaar.

In een andere categorie, maar wel minstens even populair, volgt op de derde plaats het banana and flame-print shirt van Prada. Een opvallend hemdje van het Italiaanse modehuis met een print op van vlammen en bananen. Na drie jaar van tegenvallende verkoopcijfers bedacht hoofdontwerpster Miuccia Prada het plan om iconische stukken van vroeger heruit te brengen en dat had succes. Zo werd het hemd met bananenprint voor het eerst getoond op de catwalk in 2011. Anno 2019 dragen rapper Pusha T, acteur Jeff Goldblum en talloze journalisten, stylisten en andere mode-insiders het terug en wil blijkbaar ook de man in de straat er graag in rond paraderen. Het hemd gaat de toonbank over voor maar liefst € 650.

Daarna volgt een sneaker met een Belgisch randje in de lijst: de Adidas x Raf Simons Ozweego Metallic Silver. Simons zette met deze grove sneaker de hele trend van de ‘Ugly Dad Sneakers’ in de markt in 2013. Ondertussen zijn er al heel wat updates van de schoen verschenen, waaronder deze met een zilveren randje onderaan. De schoenen kosten € 350, al kun je ze her en der ook wel afgeprijsd en dus wat goedkoper vinden. Op de vijfde plaats volgt de Odsy-1000 sneaker van Off-White. De laatste nieuwe sneaker van het populaire merk waarbij de eerder genoemde Virgil Abloh een loopschoen, wandelschoen en meer klassieke trainers in één paar schoenen combineerde. De sneakers kosten € 615.

Dat vissershoedjes populair zijn, schreven we al verschillende keren. Mannen dragen dan nog het liefst de nylon bucket hat van Prada. Wederom zo’n iconisch stuk dat weer werd heruitgebracht door het modehuis. Het heeft een prijskaartje van € 250. Op de zevende plaats volgt nog een luxe-item, namelijk de GG jacquard swim shorts van Gucci. Een kort zwembroekje dat verkocht wordt voor € 450. Volgens Lyst werd het voorbije jaar 51% meer gezocht naar luxueuze zwembroeken. Daarna volgt het Nike Air Force 1 “Earth Day” Pack, wat drie paar sneakers zijn van sportmerk Nike waarvoor het duurzame materiaal Flyleather is gebruikt (een soort gerecycleerde ledervezels, nvdr.). Gemiddeld wordt er 2.7 miljoen keer per maand gezocht naar het Air Force 1 model uit de collectie.

Op de negende plaats staat voor de eerste keer ooit een koffer, namelijk de Rimowa original 21inch multiwheel® trolley. Met dank aan invloedrijke celebs zoals Jason Statham en LeBron James en samenwerkingen met hippe merken als Supreme en Off-White, wist het bagagemerk zich te ontpoppen tot een heus luxelabel. Gemiddeld werd er 80.000 keer per maand naar de koffers van het merk gezocht. De koffers van Rimowa zijn helaas wel niet goedkoop. Voor de klassieke variant van 55 cm hoog betaal je € 680.

De top 10 wordt afgesloten door badslippers van modehuis Versace. We hadden het recent nog over de trend van peperdure badsloefen en ook de Palazzo Medusa pool slides hebben een prijskaartje van € 350.