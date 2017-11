Deze interieurtrend lokt hevige reacties uit op sociale media, zie jij waarom? ND

16u12

Bron: Apartment Therapy 1 Instagram Style Een rijkelijk gevulde boekenkast staat vaak mooi in een interieur. Maar wat als je niet bepaald trots bent op je persoonlijke bibliotheek? Of je vindt de kleuren van de boeken niet echt bij je interieur passen? Simpel, aldus interieurwebsite Apartment Therapy, je draait de boeken gewoon om. Maar die eenvoudige tip lokt heel wat reactie uit op sociale media.

Lifestyle blogger Carrie Waller van Dream Green DIY deelde recent met interieurwebsite Apartment Therapy haar ultieme tip voor een slordige boekenkast in de woonkamer, met alle kleuren van de regenboog. "Passen je boeken niet bij je interieur? Niet getreurd. De belachelijk makkelijke oplossing? Draai de boeken om voor een perfect uitgebalanceerd resultaat."

Books don't match your decor? Don't fret. The incredibly easy solution? Flip them for a perfectly coordinated look. (Image: @carriecolemanphoto | Home: @dreamgreendiy) Een foto die is geplaatst door Apartment Therapy (@apartmenttherapy) op 27 okt 2017 om 15:11 CEST

De post van Carrie werd gedeeld door de interieurwebsite en kreeg meteen meer dan 14.000 likes. Maar toch bleken de meningen verdeeld over deze truc. Meerdere verontwaardigde volgers vermoeden dat het om een grap gaat en vragen zich af hoe je dan ooit nog je boeken terugvindt. "Perfect als je de Kleine Zeemeermin bent en denkt dat boeken gewoon dienen om dingen te versieren," reageert iemand ironisch. Of "Als het doel van boeken is om je interieur er goed te doen uitzien, dan verdien jij geen boeken." Iemand anders ziet er de humor wel van in: "Dat doe ik met mijn seksboeken als mijn ouders op bezoek komen." Al zijn er ook enkelen die wél positief reageren en er het nut van inzien.

Wat denk jij? Zou jij je boeken omdraaien om je interieur er beter te doen uitzien?