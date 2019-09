Deze iconische (en peperdure) jas viert zijn 38ste verjaardag, wij zochten betaalbare alternatieven Timon Van Mechelen

21 september 2019

17u03 0 Style Het Italiaanse modehuis Max Mara was naar eigen zeggen de eerste die ‘de camel jas’ maakte voor vrouwen, in kasjmier en wol en met de ‘putinosteek’ die daarvoor gebruikt werd voor mannenblazers. De 101801-jas groeide met verloop van tijd uit tot een heus icoon, in 2017 vond er in Zuid-Korea nog een expo over plaats. Voor wie geen maandloon te besteden heeft aan een jas, zochten we een aantal betaalbare alternatieven.

De camel jas was tijdens de modeshows voor het najaar 2019-2020 weer te zien in veel collecties, opvallend aangezien het ontwerp al in 1981 op de kaart werd gezet door de Franse ontwerpster Anne-Marie Beretta die toen aan het hoofd stond van Max Mara. De klassieker werd daarvoor alleen verkocht voor mannen en gemaakt van stug kamelenhaar, terwijl de 101801 van wol en/of kasjmier, of mengsels van de 3 garens was gemaakt.

Sindsdien maakte de jas ieder najaar deel uit van de winkelcollectie, waarbij er telkens ook nieuwe varianten uitkwamen. In 2013 kwam er bijvoorbeeld een exemplaar uit dat gemaakt was van de populaire teddystof en die al snel op zichzelf een cultstatus verwierf. Of de Manuela die in 1998 uitkwam en wat eleganter was door de riem.

“De camel jas was voor Max Mara eigenlijk het begin van alles. En we zijn er nooit meer mee gestopt. Camel is een alternatief voor zwart en grijs, het past bij alle kleuren en stijlen, en staat iedereen”, zei Laura Lusuardi van Max Mara daar eerder over in de Volkskrant Magazine.

Lees verder onder de foto.

In de fabrieken in Italië neemt het voor de werknemers 168 minuten in beslag om de 101801 te maken. In 2010 vertelde het merk voor het eerst dat er al 150 miljoen exemplaren van de jas over de toonbank zijn gegaan en dat hij nog steeds hun best verkopende ontwerp was, ondanks het torenhoge prijskaartje van € 2.029. Veel heeft wellicht ook te maken met de schare bekende fans zoals Kim Kardashian, Kate Middleton, Angelina Jolie en tal van modejournalisten en influencers.

Zelf geen € 2.029 te besteden aan een jas? Dan kunnen deze meer betaalbare alternatieven je misschien wel bekoren:

1/ Uniqlo, € 99,90, online en in de winkels te koop.

2/ C&A, € 49,90, online en in de winkels te koop.

3/ Mango, € 189,99, online en in de winkels te koop.

4/ Calvin Klein, € 369, via de Bijenkorf.

5/ Costes, € 139,95, online en in de winkel in Antwerpen te koop.