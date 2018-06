Deze haarkleuren zal je deze zomer overal zien Liesbeth De Corte

08 juni 2018

09u04

Bron: InStyle 3 Style Geen idee hoe het bij jullie zit, maar wij hebben al eens de gewoonte om elk seizoen van kapsel te veranderen. Zijn jullie ook op zoek naar een nieuwe haarkleur voor de zomer? Dat treft, want de gerenommeerde haarstyliste Rita Hazan heeft net voorspeld wat de trends voor de komende maanden zullen zijn.

Zeggen dat Rita Hazan een expert is op het vlak van haarkleuren, is géén understatement. Zo heeft ze heel wat sterren in haar kappersstoel zitten, waaronder niemand minder dan Beyoncé. Voor iedereen die een beetje inspiratie nodig heeft, somt ze de mooiste haarkleuren van het volgende seizoen op. Alvast een tip: de felle ombre is blijkbaar passé en alle hippe vogels lopen naar verluidt rond met een natuurlijke coupe.

1. Honingblond

Ben je een brunette en wil je testen of blondies écht meer plezier hebben? Ga dan voor een honingblonde kleur, raadt Hazan aan.

2. Zachte pastels

Mag het allemaal wat kleurrijker? Dan tipt de kapster van Queen B snoepjesroze of lila. “Met pastelkleuren kan je niets misdoen. Ze werken bij elk huidtype”, beweert ze.

3. Chocoladebruin met highlights

“Ik ben altijd al fan geweest van chocoladebruine lokken”, aldus Hazan. “Wat ik nu veel zie, is bruin haar met subtiele highlights voor een multidimensionele look. Net alsof je een hele tijd in de zon gelopen hebt.”

4. Platinablond

De tijd dat platinablond was weggelegd voor bimbo’s en Playboymodellen is al lang gepasseerd. Volgens de experte is de ultralichte haarkleur al een hele tijd in de mode, en komt daar de komende maanden ook geen verandering in. Haar tip? Gebruik wel een goede shampoo en conditioner voor gekleurd haar, en vraag om een spoeling die voorkomt dat je lokken geler worden.

5. Aardbeirood

Aan de roodharige dames onder ons raadt Hazan aan om een warme tint te kiezen, met een zachte aardbei-achtige schijn, à la Emma Stone.

6. Beachy blond

De meest typische zomerkleur is en blijft toch wel beachy blond, besluit de haarstyliste.