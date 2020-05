Deze feeërieke vetplant verovert nu alle harten online Stéphanie Verzelen

26 mei 2020

13u23 2 Style Vetplantjes zijn sowieso al erg geliefd. Logisch, ze hebben amper water nodig, zijn niet dood te krijgen en komen in honderden varianten. De nieuwste variant die nu snel aan populariteit wint op het internet? Een exotische vetplant die aan de staart van een zeemeermin doet denken.

Officieel draagt het vetplantje de naam ‘crested senecio vitalis’, maar mensen noemen het de ‘mermaid tail succulent’ – oftewel de ‘zeemeerminnenplant’. En dat snappen we, want de V-vormige plant met groene uitsteeksels doet daar echt aan denken. Een perfecte aanwinst voor wie meer zee- en strandgevoel in huis wil, quoi.

De plant is familie van de ‘senecio vitalis’, ook wel ‘blauwe krijtstok’ genoemd. Allebei komen ze het meeste voor in Zuid-Afrika en groeien ze daar vooral in de winter, in een zanderige bodem en in zonlicht of lichte schaduw. En handig: ze hebben heel weinig water nodig en overleven desnoods periodes van lange droogtes (wanneer je weer eens vergeten bent dat je planten hebt, bijvoorbeeld).

Het enige nadeel aan de populariteit van de zeemeerminnenplant? De plant is niet makkelijk te vinden en de shops die haar hebben, zijn nu uitverkocht. Bereid je dus voor op een lange zoektocht. Onze beste tip? Hou webshops gespecialiseerd in vetplanten op Etsy in de gaten.