Deze draagbare trends moet je onthouden van de modeweek in Parijs

03 oktober 2019

De modeweken voor de lente en zomer van 2020 zitten er weer op nu ook Paris Fashion Week ten einde is gekomen. Na afloop van elke modeweek maken we een overzicht van de trends waarvan wij voorspellen dat ze volgend voorjaar ook de rekken van de grote ketens zullen halen. Hier lees je het verslag van New York Londen en Milaan terug.

1. The Matrix

Met de vierde ‘The Matrix’-film op komst, leeft ook de stijl uit de film helemaal op. Dat schreven we overigens hier al. Zelfs in de lente en de zomer doen volgens de ontwerpers in Parijs lange lederen mantels, broeken en hemden het goed. Budgettip: in tweedehandswinkels vind je leren items bij de vleet en dat aan spotprijsjes.

2. Shorts

Als zelfs Chanel modellen met shorts de catwalk opstuurt, dan weet je dat het korte broekje definitief het strandimago van zich heeft afgeschud. Onze eigenste Dries Van Noten ontwierp de mooiste shorts met bloemenmotief, Isabel Marant maakte hotpants dan weer zo kort dat ze meer weg hadden van een onderbroek.

3. Doorzichtig

Net als op de modeweek in Londen, kozen ook in Parijs tal van merken voor doorzichtige stofjes. Zelf naar het werk gaan in een volledig transparante jurk zoals te zien was bij Ann Demeulemeester of Loewe raden we je niet meteen aan, maar door bijvoorbeeld een doorzichtig hemd met een T-shirt te combineren, maak je het draagbaar.

4. Schoenen met vierkante tip

In de jaren 90 waren ze razend populair, daarna werden ze verafschuwd binnen modekringen en nu maken schoenen met een vierkante neus weer hun comeback. Onder andere gespot bij Nina Ricci, Maison Margiela en Rick Owens.

5. Goud als trendkleur

In Milaan kozen ontwerpers massaal voor fonkelende en glitterende stofjes, in Parijs voegde goud het nodige feestgehalte toe. Vooral gouden jurken zagen we veel passeren op de catwalk. Combineer zelf met stoerdere stukken zoals boots of een bomberjack om het geheel wat minder opgetut te maken.