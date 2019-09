Deze draagbare trends moet je onthouden van de modeweek in Milaan Timon Van Mechelen

24 september 2019

De fashion week in Milaan zit erop, hierna volgt enkel nog Parijs waar tal van Belgische ontwerpers showen. Na afloop van elke modeweek maken we een overzichtje van de trends waarvan wij voorspellen dat ze volgend voorjaar ook de rekken van de grote ketens zullen halen. Het overzicht na New York Fashion Week kun je hier herlezen, dat van Londen hier

1. Glitter en glamour

De feestdagen komen eraan en dat was ook merkbaar op de catwalk. Verschillende merken, denk aan grote kleppers als Prada, Gucci en Fendi, kozen voor fonkelende en glitterende stofjes. Van kristallen, pailletten, stras en metallic tot glanzend satijn, het leven is volgens de ontwerpers in Milaan één groot feest en dat mag je ook uitstralen.

2. Fel oranje

De hitserie op Netflix ‘Orange Is the New Black’ mag dan ten einde zijn, de titel was nog steeds relevant op de catwalk in Italië. We zagen kleren in verschillende tinten oranje, maar sinaasappeloranje domineerde wel. Voor wie een volledige look in de kleur te veel van het goede vindt, kan met een oranje trui of sjaal de trend makkelijk in eigen kledingkast implementeren.

3. Tropisch

Van de iconische junglejurk die Jennifer Lopez droeg op de catwalk voor Versace tot de luxe palmblaren bij Armani en de optische bloemen bij Marni, je kon niet naast de tropische prints kijken op de catwalk in Milaan. Combineer de print zelf met simpele stuks om het draagbaar te houden.

4. Het kostuum met korte pijpen

Komend voorjaar krijgt het populaire kostuum voor vrouwen een update in de vorm van een broek met korte pijpen. Bij Max Mara droegen topmodellen Gigi Hadid en Doutzen Kroes een grijze variant, bij Dolce & Gabbana spotten we een felroze exemplaar en op de catwalk van Ermanno Scervino een een klassiek zwart pak.

5. Gekleurd leder

Waar we vorig seizoen vooral all-leather ouftits in donkere tinten spotten, showden de designers deze keer leren items in snoepkleurtjes. Van een lichtblauwe lederen broek bij Salvatore Ferregamo over een rode jas bij Bottega Veneta.

