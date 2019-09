Deze draagbare trends moet je onthouden van de modeweek in Londen Timon Van Mechelen

19 september 2019

10u06 0 Style De fashion week in Londen zit erop, hierna volgen nog Milaan en Parijs. Na afloop van elke modeweek maken we een overzichtje van de trends waarvan wij voorspellen dat ze volgend voorjaar ook de rekken van de grote ketens zullen halen. Het overzicht na New York Fashion Week kun je De fashion week in Londen zit erop, hierna volgen nog Milaan en Parijs. Na afloop van elke modeweek maken we een overzichtje van de trends waarvan wij voorspellen dat ze volgend voorjaar ook de rekken van de grote ketens zullen halen. Het overzicht na New York Fashion Week kun je hier herlezen.

1. De ruit

Het is geen wereldschokkende of nieuwe trend, maar wel eentje die blijkbaar niet te vermijden valt komende lente en zomer. Ruiten waren op de catwalk in Londen aanwezig in alle kleuren en maten, door en boven elkaar gedragen of net in combinatie met wat rustigere effen items.

2. Ronde schouders

Als schouders vorige seizoenen nog hoekig en uitstekend waren, mag het nu weer zachter. Onder andere bij Ports 1961, Christopher Kane en Kiko Kostadinov zagen we ronde schouders passeren. In het dagelijkse leven combineer je ze het best met een wat smallere broek of rok onderaan om de volledige look in balans te houden. Anders kan het wat clownesk overkomen.

3. Veertjes

Veren, meestal onderaan rokken of jurken maar soms ook aan accessoires en schouders, werden zowel in New York als in Londen veel gebruikt om iets extra toe te voegen aan ontwerpen. Van wat voor vogels die veren komen is helaas onduidelijk, we kunnen alleen maar hopen dat ze nep zijn.

4. Prints op prints op prints

Komend modeseizoen draait volledig rond spelen met prints. Bij Ports 1961 werden bloemen met zebraprint gecombineerd, Burberry koos voor een meer grafische aanpak waar ruiten met strepen werden afgewisseld en bij Preen en Erdem werden verschillende bloemenprints door elkaar gedragen.

5. Doorzichtig

Verschillende merken als House of Holland, Ashish en Emilia Wickstead stuurden modellen de catwalk op in doorzichtige stoffen. Nu raden we je niet direct aan om in zo’n doorzichtige look naar het werk te gaan, maar door bijvoorbeeld een doorzichtig hemd met een T-shirt te combineren, maak je het draagbaar.