Deze DIY-haarmaskers zijn het proberen waard tijdens de lockdown JM

26 april 2020

Je hoeft je niet te vervelen tijdens de quarantaine. De ingrediënten voor deze makkelijke en effectieve DIY-haarmaskers heb je waarschijnlijk al in huis of vind je in de winkel om de hoek. Je kan meteen aan de slag.

Hydrateren

Wil je je haar hydrateren zodat het eindelijk mooi glanst? Dan heb je niet meer nodig dan een overrijpe banaan, een halve eetlepel olijfolie en een eetlepel honing. Meng alles en breng het geheel vanaf je oren naar beneden aan op de lengte van je haar. Bij een droge hoofdhuid mag je het masker over je hele hoofd aanbrengen. Deze combinatie werkt als een natuurlijke conditioner die droog, broos haar voedt. De banaan is rijk aan kalium en vitamine A waardoor deze het beschadigde haar geneest en de haarzakjes versterkt. Ook de honing heeft een herstellende functie. Laat alles tien tot vijftien minuten inwerken waarna je je haar grondig spoelt. Tip: blend of mix de ingrediënten zodat er geen stukjes banaan in je haardos achterblijven.

Diepe reiniging

Zo nu en dan is het aangeraden om je haar eens diep te reinigen. Daarmee verwijder je al het vuil, de chemicaliën, de olie, de talg en de resten van haarproducten die nog op je haar en hoofdhuid zitten. Om dit te doen, meng je een half kopje yoghurt, een theelepel appelazijn, een theelepel citroensap en twee eetlepels water. Wie last heeft van droog haar voegt hier nog een eetlepel honing aan toe. Focus bij het aanbrengen op de hoofdhuid en masseer het masker in met zachte, cirkelvormige bewegingen. Nadat alles nog een minuutje heeft ingetrokken, spoel je je haar uit. Het citroensap en de appelazijn verwijderen overtollige oliën, de yoghurt hydrateert en helpt om ophopingen in het haar weg te spoelen.

Anti-roos

Als je vaak last hebt van roos meng je een eetlepel havermout, een eetlepel amandel-, kokos- of olijfolie en twee eetlepels honing. Breng het geheel aan op je hoofdhuid en laat het 25 minuten intrekken waarna je het uitspoelt met shampoo. Dankzij de havermout wordt je hoofdhuid zowel gescrubd als gehydrateerd. Tip: laat het mengsel even staan zodat de havermout wat zachter wordt.

Vet haar

Wie graag controle wil krijgen over vet haar blendt vijf tot zeven rijpe aardbeien en mengt deze met een half kopje yoghurt en een halve eetlepel appelazijn. Breng het masker aan op je hoofdhuid en de haren boven je oren. Na twee à drie minuten mag je alles uitspoelen. Dankzij de aardbeien, die boordevol vitamine C zitten, wordt de olie van je hoofdhuid onder controle gehouden en de pH-waarde van je huid gereguleerd. Hier heeft de yoghurt een hydraterende functie en helpt deze om overtollige olie en ophopingen in het haar weg te spoelen. Tip: gebruik bij het uitspoelen van dit masker een kam met brede tanden. Door zachtjes door je haar te kammen, zorg je ervoor dat er geen stukjes aardbei achterblijven.