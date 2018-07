Deze dingen maken je huid gevoeliger voor de zon Kristel Mauriën

08 juli 2018

11u54 0 Style Ontelbare keren is het al gezegd: je huid beschermen tegen de zon doe je door zonnecrème te smeren. Toch kan ook zonnecrème ongewenste huidreacties opleveren, net als sommige voeding, medicatie en verzorgingsrituelen je huid gevoeliger maken voor de zon.

«Bepaalde stoffen lokken onder invloed van zonlicht toxische of allergische reacties uit en kunnen tot irritaties, hyperpigmentatie of zelfs zonnebrand leiden», weet dermatoloog Ilan Karavani. Dit zijn de belangrijkste:

CITRUSVRUCHTEN

Ilan Karavani: «Je kan probleemloos genieten van een vers glaasje fruitsap of een salade van citrusvruchten op een zonnig terras, maar let erop dat er geen restjes sap rond je mond blijven plakken. Zeker bij kinderen bestaat dat gevaar en dat kan in de zon tot toxische reacties leiden.»

