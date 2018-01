Deze celebrities zijn het slechtst voor onze portefeuille SV

17u11 0 Instagram Style Hoe groter het bereik op sociale media, hoe groter hun invloed op onze portemonnee. Dat maakt de Bella's en Kendalls van deze wereld dan ook tot de meest toonaangevende influencers van het moment. Benieuwd voor wie je vooral moet oppassen?

De jongste generatie topmodellen verdient lang niet meer alleen de kost met catwalks en fotoshoots. Nee, de jonge garde is ook nadrukkelijk aanwezig op sociale media. En niet zoals wij, gewone stervelingen, om zoveel mogelijk hartjes binnen te harken. Wel om producten te verkopen aan hun volgers, en zo zelf een behoorlijk bedrag binnen te halen.

Het marketingbedrijf Celebrity Intelligence gaf een rapport vrij met de 10 invloedrijkste beroemdheden:

1. Bella Hadid

Al die juwelen? Gesponsord natuurlijk. Of betaald van de opbrengsten van haar reclame voor Dior make-up, dat kan ook.

My favorite red! #RougeDior On set @diormakeup 🌹💋💄 Een foto die is geplaatst door null (@bellahadid) op 01 dec 2017 om 17:29 CET

2. Kendall Jenner

Hoog 'tijd' om wat meer centjes op haar bankrekening te zetten.

want some advice on xmas shopping? @Danielwellington has the perfect gifts and bundles for everyone #ad use KENDALL at checkout to get 15% off. link in bio Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 03 dec 2017 om 18:01 CET

3. Gigi Hadid



Die opvallende ketting rond haar ranke hals toeval? Dacht het niet.

situating #MessikabyGigiHadid 💎⛓ Een foto die is geplaatst door null (@gigihadid) op 28 nov 2017 om 20:39 CET

4. Tom Daley

Als hij niet van een springplank springt, dan prijst hij wel Adidaskleren aan.

❄️☀️❄️☀️❄️ Een foto die is geplaatst door null (@tomdaley) op 28 nov 2017 om 12:11 CET

5. Kim Kardashian West

Of Kim echt zin had in McDonald's durven we te betwijfelen. Dat ze voor deze foto betaald werd, staat wel buiten kijf.

I’m craving Mc Donald’s Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 08 jan 2018 om 21:17 CET

6. Jasmine Sanders

Actrice Jasmine Sanders houdt haar juwelen liefst subtiel. De hashtags en gesponsorde inhoud zijn dat dan weer niet.

Never limit your vision @swarovski @marcolin_eyewear #ad Een foto die is geplaatst door null (@golden_barbie) op 21 dec 2017 om 02:35 CET

7. Taylor Hill

Waarom gewoon lachen als je het ook met een Lancôme product tussen je tanden kan doen?

When they have the FAM on set! Shout out to @cgonzalezbeauty for keeping it in the family 💓 @lancomeofficial Een foto die is geplaatst door null (@taylor_hill) op 01 sep 2017 om 23:00 CEST

8. Karlie Kloss

Het bedrag dat Karlie hiervoor opstreek zal ongetwijfeld nog harder schitteren dan de oorbellen zelf.

👁💙U Een foto die is geplaatst door null (@karliekloss) op 10 jan 2018 om 02:13 CET

9. Sofia Richie

Haar huid straalt inderdaad. Misschien met dank aan deze doekjes. Of misschien van al die gezichtsbehandelingen die ze met de opbrengst kon laten doen.

Night rituals with @nipandfab Glycolic Pads, keeping myskin fresh. #sofiaxnipandfab Een foto die is geplaatst door null (@sofiarichie) op 05 jan 2018 om 23:58 CET

10. Demi Rose Mawby

Geld binnenrijven met Instagram voor dummies: zoek een leuke zonnebril, trek een schattig gezicht, zorg voor een opvallende decolleté en taggen maar.

Kisses Een foto die is geplaatst door null (@demirosemawby) op 28 aug 2017 om 23:27 CEST