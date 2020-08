Deze budgetvriendelijke mascara gaat om de 5 seconden over de toonbank Nele Annemans

27 augustus 2020

12u21 0 Style Een stel volle, lange wimpers, dromen we daar allemaal niet van? Gelukkig hoeft dat geen fortuin te kosten, want de meest populaire mascara du moment scoor je al voor minder dan 10 euro.

Een mascara vinden die én meer volume creëert én extra lengte geeft én lief is voor je portemonnee: het is vaak een jarenlange queeste. Gelukkig is er nog het wereldwijde web waar je tal van nuttige reviews terugvindt.

Op Amazon, bijvoorbeeld, ontdek je een schat aan reviews over de populairste mascara’s. Eentje die als een van de favorieten uit de bus komt? De ‘Lash Paradise Mascara’ van L’Oréal Paris, met maar liefst 3.800 positieve beoordelingen. “Ik heb al veel mascara’s uitgeprobeerd van verschillende merken, zowel goedkope als dure, maar deze is mijn absolute nummer 1!” en “Superfijne mascara! Klontert niet, separeert de wimpers mooi en zorgt voor een extra lange effect. De mascara blijft ook de hele dag door mooi zitten zonder dat ie afgeeft. Een absolute aanrader!”, zijn maar enkele van de vele lovende reacties.

Dat hij zo populair is, blijkt ook uit de verkoopcijfers. Zo gaat de mascara in de Verenigde Staten om de vijf seconden over de toonbank. En daar heeft het zachte prijskaartje vast iets mee te maken. Op sommige webshops vind je de mascara namelijk al voor minder dan 10 euro. Win-win!