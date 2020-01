Deze bucket bags geven je outfit meteen een chique upgrade LDC

31 januari 2020

10u04 1 Style De lente komt steeds dichterbij en dat wil zeggen dat we zonder schuldgevoel mogen shoppen voor het komende seizoen. Het is nog te vroeg voor een frisse jas of sandalen, maar een nieuwe handtas komt altijd van pas. Kies dan ineens voor een trendy exemplaar, zoals de bucket bag.

De bucket bag is al een paar jaar heer en meester op de catwalk, en dat was tijdens de modeshows voor de lente-zomercollectie 2020 niet anders. Je kon het accessoire onder meer spotten bij Prada, Loewe, Chloé, Celine, Miu Miu en Marni, maar ook bij kleinere labels als Jil Sander, ATP, Bembien en Hunting Season.

Ook Anna Wintour - koningin van de modewereld en schrik van de redactievloer van de Amerikaanse Vogue - is overtuigd van de trend. Ze benoemde de bucket bag immers als één van de accessoires die we het meest gaan zien in 2020. “Je hebt ze tegenwoordig in leder, in suède en in canvas. In elk stofje dat je maar kunt bedenken”, zei ze tegen Who What Wear. Kortom, voor ieder wat wils.

Wij verzamelden alvast enkele mooie exemplaren.

1/ Coach, € 186,98, online te koop.

2/ ATP Atelier, € 420, online te koop.

3/ & Other Stories, € 89, online te koop.

4/ Marie Martens, € 440, in verkooppunten en online te koop.

5/ Staud, € 330, online te koop.

6/ Simon Miller, € 405, online te koop.

7/ Mango, € 39,90, in winkels en online te koop.

8/ Pia Sassi, € 54,90, online te koop.

