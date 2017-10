Deze Britse royal heeft de grootste mode-invloed (en het is niet Kate Middleton) SV

14u56 0 Photo News Style Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het best gekleed in Engeland? Niet Kate Middleton, zo blijkt. Ondanks dat de Duchess of Cambridge immer stijlvol is, gaat de prijs van grootste mode-influencer naar iemand anders: haar dochter Charlotte.

De invloed van Charlotte op de mode-industrie is immens. Van een jurkje tot een paar sokken: alles dat ze draagt, is in enkele luttele seconden uitverkocht. Ze is zelfs nóg populairder dan haar mama, zo blijkt uit een onderzoek van de online winkel eBay.

Hoogste percentage zoekopdrachten

"De gele cardigan die ze droeg op haar verjaardagsfoto , heeft ervoor gezorgd dat het aantal zoekopdrachten naar gele kledij exponentieel de hoogte in ging," vertelt een woordvoerder van eBay. "Het leverde ons het hoogste percentage aan zoekopdrachten voor gele kledij ooit op."

En daar stopt het niet. Nadat er beelden opdoken van Charlotte en haar ouders in Duitsland, werd de website overrompeld door mensen die wanhopig op zoek waren naar het specifieke jurkje van Charlotte. De jurk van mama Kate was slechts goed voor amper 37 zoekopdrachten.

Nieuwe generatie royals

"Charlotte behoort tot de nieuwe generatie jonge royals, die dé mode-items van het moment voorschrijven. En dat leidt tot een totaal ander winkelgedrag bij de consument," aldus Murray Lambell, verantwoordelijke bij eBay.

Charlotte is niet de enige telg van de koninklijke familie die wereldwijd winkels doet uitverkopen. Ook haar grote broer George is een modevoorbeeld voor velen. De trui die hij droeg tijdens hun bezoek aan Canada ging ook aan een recordtempo over de toonbank.

