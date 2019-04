Deze betaalbare outfits van celebs kun jij ook shoppen TVM

05 april 2019

10u11 0 Style Zelfs met een bankrekening waar wij alleen van kunnen dromen, houden sommige sterren net zo goed ook van betaalbare mode. Zoals Haily Baldwin die deze week gespot werd in een jumpsuit van Zara of Christina Aguilera met een bril van het Belgische Komono op haar neus. 7 voorbeelden.

1. Kristen Bell in een kostuum van & Other Stories

Blazer, € 99 - broek, € 69. De blazer is uitverkocht, de broek is online en in de winkels te koop.

2. Christina Aguilera met een bril aan van Komono

De Ava Black bril kost € 99 en is online en in de winkels te koop.

3. Alexa Chung in een jeans van Levi’s

De Ribcage jeans kost € 114,95 en is online en in de winkels te koop.

4. Gwen Stefani draagt een broek van Zara

De broek kost € 39,95 en is online en in de winkels te koop.

5. Jessica Alba draagt een paar cowboylaarzen van Mango

De laarsjes kosten € 99,99 en zijn online en in de winkels te koop.

6. Haily Baldwin draagt een jumpsuit van Zara

De jumpsuit kost € 39,95 en is online en in de winkels te koop.

7. Gigi Hadid draagt een T-shirt van Polo Ralph Lauren

Het T-shirt kost € 84,95 en is te koop via Zalando.