Deze Belgische brillenmerken kende je misschien nog niet Timon Van Mechelen

08 oktober 2019

11u01 0 Style Doordat ons leven zich alsmaar meer afspeelt op smartphones en beeldschermen, worden we steeds vaker bijziend en stijgt de nood aan brillen en contactlenzen zienderogen. Naar aanleiding van de Week van het Zien (5 tot 12 oktober) sommen we voor jullie een aantal brillenmerken van eigen bodem op. Zodat letterlijk - haha - alle ogen op jou gericht zijn.

1. SEALED by binôche

Na meer dan 20 jaar besloot het Belgische brillenlabel binôche eind deze zomer een gloednieuw optisch brillenmerk te lanceren genaamd SEALED by binôche. De focus van de eerste 5 monturen ligt op duurzaamheid, waarbij een PVD-coating ervoor zorgt dat het lak van de brillen beschermd is en vuil afstoot waardoor ze veel langer meegaan. Vandaar ook de naam sealed, dat zoveel wil zegen als ‘verzegeld’ of ‘luchtdicht’. De collectie is volledig ontworpen in Antwerpen en de brillen worden gemaakt in een kleinschalig atelier in Frankrijk.

De monturen zijn verkrijgbaar vanaf € 447. Meer info: binoche.be.

2. Emmanuelle Lebas

De Belgische ontwerpster Emmanuelle Lebas studeerde in 2013 af als modeontwerpster aan de Academie van La Cambre in Brussel waarna ze zich specialiseerde in schoenen en accessoires maken. Vorig jaar lanceerde ze haar eerste brillencollectie, bestaande uit 7 optische monturen en 2 zonnebrillen. De monturen zijn gemaakt uit duurzaam katoen en metaal en geïnspireerd op bekende vrouwen uit de jaren jaren 70 zoals Sophia Loren en Brigitte Bardot.

De brillen zin verkrijgbaar vanaf € 185. Meer info: emmanuellelebas.com.

3. Komono

Komono werd in 2009 in Antwerpen opgericht als betaalbaar maar kwalitatief zonnebrillen- en horlogemerk. Sinds 2016 verkopen ze ook brillen op sterkte die exclusief verkrijgbaar zijn bij een geselecteerd aantal optiekers wereldwijd. Raf Maes, co-stichter van KOMONO: “We hebben ervoor gekozen om Komono Opticals enkel bij optiekers aan te bieden. Wanneer het gaat over de verzorging van de ogen, zou niemand moeten toegeven op kwaliteit en knowhow. De optiekers brengen hun expertise in, Komono zorgt voor moderne modellen en premium kwaliteit tegen een competitieve prijs.”

De brillen zijn verkrijgbaar vanaf € 99,95. Meer info: komono.com.

4. Theo

Brillenmerk Theo veroorzaakte 30 jaar geleden een kleine revolutie in het segment. “Voorheen was er eigenlijk niets. Net iets meer dan een ‘ziekenkasbrilletje’ kon je nog krijgen. Zelfs wereldwijd was er weinig creativiteit gemoeid met een bril”, aldus Mik Somers van het Belgische label. Met hun kleurrijke monturen vielen ze op en ondertussen worden de brillen verkocht in meer dan 50 verschillende landen. De collectie werd met de jaren ook uitgebreid, zodat ook mensen die geen pakweg gifgroen montuur willen dragen bij het merk terecht kunnen.

De brillen zijn verkrijgbaar vanaf € 390. Meer info: theo.be.

5. Lunetier Ludovic

Een tikje anders dan de voorgaande merken is Lunetier Ludovic. Opticien optometrist Ludovic Elens en zijn vrouw maken namelijk brillen op maat. Het concept werkt als volgt: eerst ga je op consultatie waarin je persoonlijke smaak en voorkeuren bespreekt, daarna worden metingen en foto’s genomen en naar de design afdeling gebracht voor het ontwerpen van de eerste prototypes. Tijdens de tweede ontmoeting worden een reeks designs aan je voorgesteld, via kartonnen voorbeelden waarop een foto wordt geprojecteerd. Als je uiteindelijk een exemplaar hebt gekozen, wordt het montuur met de hand gemaakt in het atelier in Brussel. De vakmannen personaliseren de monturen telkens door je naam of een persoonlijke boodschap aan de binnenkant te graveren.

Prijs op aanvraag. Meer info: lunetierludovic.be.