Deze badkamertrend kan je makkelijk bij je thuis invoeren Liesbeth De Corte

08 januari 2019

17u04

Bron: PureWow 0 Style Goud, brons, koper, metallic: metaal is al eventjes een blijvertje. En daar komt in 2019 geen verandering in. Meer zelfs, dit jaar worden zulke glanzende details steeds vaker gecombineerd. Zéker in de badkamer.

Je badkamer is een van dé plekken in huis om tot rust te komen. Je wil dus liever niet dat deze kamer pure chaos uitstraalt. Maar voor een frisse, koele toets is het wel een goed idee om metallic accessoires te combineren.

De renovatie- en designwebsite Houzz riep het mixen en matchen van metalen zelfs uit tot een van de trends van 2019. Ze baseerden zich daarvoor op een studie bij meer dan 1.100 Amerikanen die bezig waren met hun huis te renoveren. Maar liefst 42% van hen zei verschillende metallic details te verwerken in hun badkamer.

Het leuke hieraan? Zo’n update vergt geen maandenlang werken en onderhoud, integendeel, het klusje is snel geklaard. Zo kan je bijvoorbeeld de spiegel vervangen, een extra kandelaar neerzetten, zeeppompjes of tandenborstelbekers kopen of investeren in spiksplinternieuwe deurknoppen voor aan je badkamerkast. De handige Harry’s onder ons kunnen zelfs op zoek gaan naar metallic kranen, als de oude exemplaren aan het einde van hun Latijn zijn.

1/ Ronde zilverkleurige bijzettafel van Zara Home, € 39,99 i.p.v. € 69,99, o.a. online en in winkels te koop.

2/ Haakjes voor handdoek van Muuto, € 69, o.a. te koop via Finnish Design Shop.

3/ Goudkleurige zeepdispencer van La Redoute, € 22,99, o.a. online te koop.

4/ Ronde spiegel van verkoperd metaal van Maisons du Monde, € 49,99, o.a. online te koop.

5/ Zilveren tandenborstelbeker van H&M Home, € 7,99 , o.a. online en in winkels te koop.

6/ Koperen opbergdoos voor juwelen van Casa Vivante, € 24,95, o.a. te koop via vtwonen.