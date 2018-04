Deze Amsterdamse sneaker is gemaakt van kauwgom op straat Jente Hautekeete

24 april 2018

16u08

Bron: Women's Health, Metro, gumshoe.amsterdam 0 Style Kauwgom op de straten is een probleem waar we maar niet vanaf lijken te geraken. In Amsterdam hebben ze daar nu een creatieve oplossing voor gevonden, de Gumshoe. Iamsterdam, Gum-Tec® en Explixit Wear creërden samen de eerste sneaker ooit die is gemaakt van gerecycleerde kauwgom.

We schreven onlangs nog dat Adidas al een miljoen exemplaren verkocht heeft van de duurzame UltraBoost, een sneaker gemaakt van oceaanafval. De markt van gerecycleerde kleding doet het kortom goed. En ook bij onze Noorderburen leeft het zoeken naar creatieve oplossingen voor milieuproblemen. Daarom dat ook zij nu met een eigen sneaker komen.

Jaarlijks raakt zo’n 1,5 miljoen kilo kauwgom terecht op de straten van Nederland. Het is niet enkel smerig maar breekt ook traag af, kauwgom vergaat pas na zo’n 20-25 jaar. Naast sigarettenpeuken is straatkauwgom het grootste afvalprobleem in de stad.

Gum-Tec® ontwikkelde een nieuw soort rubber van deze kauwgom en Explicit Wear zorgde voor het design van de een unieke sneaker met de kaart van Amsterdam op de zool gedrukt. Van één kilo kauwgom kunnen vier paar schoenzolen gemaakt worden. De initiatiefnemers hebben twee doelen: de straten van Amsterdam op deze manier properder houden en mensen bewust maken van het probleem.

Het verassingseffect van de Gumshoe moet bijdragen aan het succes van het initiatief zegt Mischa Schreuder, creatief directeur bij Publicis One aan Women’s Health Magazine. “Amsterdam Metropolitan Area wil mensen enthousiast maken voor het moois dat de stad te bieden heeft. Extra regels en beperkingen opleggen zou haaks op onze missie staan. Het gaat tenslotte om de positieve beleving van de stad. Daarom verrassen en inspireren we Amsterdammers met deze sneaker. Naast bewustwording ontstaat er sympathie en motivatie om het kauwgomprobleem op te lossen. Zo brengen we veel impact teweeg,” vult ze aan.

Op steeds meer plaatsen komen deze maanden roze containertjes aan de lantaarnpalen te hangen met een verzoek: 'Blijf doorkauwen tot je binnen het bereik van dit afvalbakje bent'. Zo kan je makkelijk een handje helpen bij het maken van de zolen.

De sneakers zijn eind juni te koop bij Hudson’s Bay in Amsterdam of online op Gumshoe.amsterdam. De sneaker komt in verschillende kleurencombinaties voor zowel mannen als vrouwen en kost € 199,00.