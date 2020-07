Deze 6 opkomende Belgische merken staan deze zomer in de kijker Liesbeth De Corte

21 juli 2020

09u41 0 Style Lokaal te shoppen en handelaars een hart onder de riem steken blijft belangrijk. Die boodschap hebben ze bij winkelketen JUTTU goed begrepen. Om het winkelhieren aan te moedigen, geven ze deze zomer zes beloftevolle Belgische merken een pop-upplek in hun winkels. En omdat het vandaag de nationale feestdag is, sommen wij ze even op.

1. Accessoires voor de allerkleinsten bij L’il Papoe

L’il Papoe ontwerpt hippe, zachte accessoires voor de allerkleinsten. Elk stuk is uniek en wordt met gemaakt in hartje Antwerpen uit duurzame materialen zoals katoen en hout. De muziekwolkjes, slabbetjes en knisperregenbogen zijn een echte musthave voor in de kinderkamer.

2. De kracht van kristallen bij The Space Within Me

Yogi en Reiki-master Stefanie is gefascineerd door de werking die kristallen hebben op onze energie. Met The Space Within Me verwerkt ze magische kristallen in handgemaakte geurkaarsen en massagerollers.

3. Stijlvolle activewear bij Kosha

De duurzame activewear-collectie van Kosha is een must voor de sportieve vrouw. De ontwerpster, Alexandra, werkt al enige tijd in de textielwereld maar raakte verbolgen over het gebrek aan transparantie, de slechte werkomstandigheden en de negatieve impact op het milieu. Met haar eigen lijn van modebewuste en comfy activewear toont ze hoe het anders kan.

4. Earcandy bij Petit BonBon

De statement earcandy van Petit BonBon wordt handgemaakt door Anneleen. Als kind maakte ze al originele juweeltjes voor zichzelf, vrienden en familie. Ze ruilde bij het opgroeien de kinderkraaltjes voor kwalitatieve materialen en sinds 2012 deelt ze haar juwelen met het grote publiek via haar eigen label: Petit BonBon.

5. Aperitieven bij Sips of Grace

Op zoek naar een gezond en lekker alternatief voor onze zomerse apero’s? Meet Sips of Grace. Een natuurlijke smaakmaker, verkrijgbaar in 6 verschillende smaken, die je makkelijk aan je water toevoegt. IJsblokjes erbij, even laten trekken, roeren en klaar. De missie: mensen meer water laten drinken en een gezond alternatief voor alcohol aanbieden.

6. Duurzame mode bij WASTED Atelier

Last but not least, WASTED Atelier is een eco-friendly modelabel dat speelse en elegante collecties ontwerpt, gemaakt van overschotten van stof. Het initiatief van WASTED Atelier staat voor spraakmakende ontwerpen die uitsluitend gemaakt werden van stofvoorraden en die los staan van regels of seizoenen. Zo zijn alle items uniek en echte limited editions.

Je kan deze 6 Belgische labels ontdekken van 5 augustus tot 15 september 2020 in de Juttu stores. Kosha in Brussel, Gent en Hasselt en WASTED Atelier in Roeselaere, Brugge en Antwerpen.

