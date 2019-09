Deze 5 draagbare trends moet je onthouden van de modeweek in New York Timon Van Mechelen

13 september 2019

14u37 0 Style De eerste fashion week van het seizoen in New York zit er zo goed als op, vanaf volgende week volgen de modehoofdsteden Londen, Milaan en Parijs. Na afloop van elke modeweek maken we een overzichtje van de trends waarvan wij voorspellen dat ze volgend voorjaar ook de rekken van de grote ketens zullen halen.

1. De witte blazer

Een vervelende trend als je een smosser bent, maar het viel op dat het aantal witte blazers niet aan te slepen waren op de catwalk in New York. Vaak gedragen in combinatie met andere stukken in lichte tinten. Onder andere gespot bij Proenza Schouler, Maryam Nassir Zadeh, Oscar de la Renta en Tom Ford.

2. Monochroom

Alles in één kleur, of monochroom, wordt ook in de lente/zomer 2020 weer een grote trend. Welke kleur, daarover is onenigheid en mag je zelf invullen. Denk aan outfits in all-over geel, wittinten maar ook in zachtroze. Om de monochrome look niet saai te maken, kozen ontwerpers zoals Sies Marjan en de Olsen Twins bij The Row voor opvallende snits en veel verschillende stoffen door elkaar.

3. Grafische zwart-wit print

Als er één print is waarop je volgend seizoen kunt bouwen, dan is het wel de zwart-witte grafische print. In alle vormen en maten overigens. Denk daarbij aan bollen, ruiten en strepen. Gespot bij Oscar de la Renta, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera en Michael Kors.

4. De jaren 80

Jarenlang kon de modewereld maar geen genoeg krijgen van de jaren 90. Nu zowat al die trends al eens opnieuw gepasseerd zijn, gaat men nog wat verder terug in de tijd. Zo zagen we onder andere bij Jeremy Scott, Christian Siriano, Marc Jacobs, Rodarte en Tory Burch heel wat invloeden uit de jaren 80 zoals schoudervullingen, smalle pantalons, heel veel bloemen, glanzende stofjes en blazers met twee rijen knopen.

5. Roze als trendkleur van het seizoen

Van zuurstokroze tot fluorescerend fuchsia: letterlijk alle tinten roze waren aanwezig op de catwalk. Meer nog dan andere kleuren. Wees dan ook niet bang om je komend voorjaar helemaal te laten gaan.