Deze 4 grote trends van de catwalks scoren ook in je interieur dit najaar Stéphanie Verzelen

24 augustus 2020

13u56 0 Style Mode beïnvloedt wel vaker interieur en vice versa. Deze trends regeerden op de catwalks, maar kan je dit najaar ook perfect thuis toepassen voor een hippe woonst.

1. Explosie van kleur

Geen sober grijs, zwart of blauw deze herfst. Als het van de ontwerpers afhangt, brengen levendige primaire en secundaire kleuren wat joie de vivre in onze garderobe – en ons interieur. Rood, blauw en geel zijn hip, net als de contrasterende kleuren die je krijgt wanneer je die tinten mengt. Vraag maar aan Marc Jacobs of Hermes of check de pre-herfstcollectie van Prada of het kleurenpalet dat kleurenexpert Pantone samenstelde na New York Fashion Week. Bij Saint Laurent en Bottega Veneta gingen ze dan weer aan het colorblocken.

In je interieur

1. ‘Dome’ vloerlamp van Leitmotiv, nu 93,50 i.p.v. 109,95 euro, online te koop.

1. Fauteuil van Maisons du Monde, 170 euro, online te koop.

3. Kaleido-schalen van Hay, vanaf 15 euro, online te koop.

4. Kussenhoes van H&M Home, 14,99 euro, online te koop.

5. Set van twee stoelen van Evy, 189,99 euro, online te koop.

2. Romantiek

Bloemen, ruches, lange jurken, tule, en vijftig tinten roze: dromerige, romantische ontwerpen doen het goed deze herfst en winter. Check onder andere de victoriaanse jurken bij Gucci, de ruches en strikken bij Rodarte of de zwierige kanten items bij Chloé. In je interieur zijn aaibare stoffen een fijne optie, net als lichte tinten en gouden accenten.

In je interieur

1. Kaardwollen deken van Zara Home, 99,99 euro, online te koop.

2. ‘Prisma’ opbergschaal van Umbra, 20 euro, online te koop.

3. Set van twee manden van Maisons du Monde, 42,98 euro, online te koop.

4. Kopje van Urban Nature Culture, 13,95 euro, online te koop.

5. ‘Luigi’ bijzettafel van Zuiver, 149,95 euro, online te koop.

6. Droogbloemen in glas van Green Lifestyle Store, 26,95 euro, online te koop.

3. Heavy metal

Op het andere eind van het spectrum gaan veel ontwerpers voor strak, clean en shiny dit najaar. Metallic items waren te zien bij Burberry, Balenciaga en Paco Rabanne, Saint Laurent werkte dan weer met glanzend latex. Combineer alles van koper tot goud in je interieur met strakke minimalistische of futuristische vormen dit najaar en je zit goed.

In je interieur

1. Zilveren stoel van Beliani, 103 euro, online te koop.

2. Zilveren kruk/bijzettafel van Pols Potten, 215 euro, online te koop.

3. Metallic behang van Graham & Brown, 50 euro per rol, online te koop.

4. Gouden rolkarretje van BePureHome, nu 125,10 euro i.p.v. 139 euro, online te koop.

5. Hanglamp van Frandsen, nu 83 euro i.p.v. 100 euro, online te koop.

4. Traditioneel Brits

Modeontwerpers zijn blijkbaar nog altijd in een nostalgische bui en grijpen dit seizoen terug naar de stijl van het Verenigd Koninkrijk in de seventies. Denk aan wat de royal family zou dragen tijdens een jachttrip, met wat Schotse ruiten erdoorheen, of aan wat we gezien hebben bij Gucci, Chloé of Celine. Een beetje landelijk mag ook. In je interieur kan je voor mid-century modern gaan, natuurlijke tinten en materialen, ruiten, hout en leer.

In je interieur

1. Deken met bloemenprint van Zara Home, 149 euro, online te koop.

2. Plantenpot van Arket, 25 euro, online te koop.

3. Wandklok van Zuiver, 69 euro, online te koop.

4. Zetel van Maisons du Monde, 299 euro, online te koop.

5. Tapijt van Beliani, 115 euro, online te koop.