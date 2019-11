Exclusief voor abonnees Deze 3 modellen bewijzen dat op schoonheid geen leeftijd staat: “Natuurlijk tellen wij nog mee” Anke Michiels

09 november 2019

08u02 0 Style Op schoonheid staat geen leeftijd. Zo bewijzen fotomodellen Catherine Mattelaer (67), Steevie Vanderveen (52) en Marielle Van Oostrom (48). Eeuwige elegantie, een en al vrouwelijkheid en terecht zelfvertrouwen. Meer dan ooit zijn deze dames vandaag het gezicht van modecampagnes en schitteren ze in tal van magazines. “Natúúrlijk tellen wij nog mee!”

Alle drie hadden ze geen enkele ambitie om fotomodel te worden. Maar alle drie zijn ze er tóch uitgepikt. De uit Frankrijk afkomstige Steevie Vanderveen – gehuwd met een Belgische chef-kok – Catherine Mattelaer – ex van Johan Verminnen – en Marielle Van Oostrom uit Amsterdam – getrouwd met een dj – maakten jarenlang carrière in de modewereld. Alle drie namen ze een pauze om mama te worden, alle drie keerden ze weer terug naar fotosets. Grijzer en wijzer. “Het is simpel: je moet je ouderdom aanvaarden. Elk stadium is mooi.”

Hoe zijn jullie in het modellenvak gerold?

Catherine: “Het was 1973 en ik ging naar de legendarische eerste Nacht van de Poëzie in Vorst Nationaal. Mijn toenmalige vriend, muzikant Roland Van Campenhout, moest daar optreden. Die avond vond er ook een fashionshow plaats. Pierre (Eggermont, red.) van Models Office sprak me plots aan: ‘Zou het u interesseren om model te worden?’ Ik dacht meteen: dat is niks voor mij. Ik volgde nog volop fotografie en publiciteit op Sint-Lucas. Maar toen ik na mijn studies financieel onafhankelijk wilde zijn, en een inkomen zocht, ging ik toch eens langs bij Models Office. Ik was toen 21. Tot mijn verbazing vond ik het modellenwerk leuk. Ik begon in België, heel snel volgde Nederland. Ik poseerde voor magazines als Viva en Avenue, deed zelfs een campagne voor sigaretten! (lacht) Camel met filter, in een woestijn in Tunesië. Ik deed allerlei shoots – voor Woolmark, voor UCO – en reisde naar Engeland en Italië, voor Harpers & Queen, Votre Beauté, Elle en Vogue. Ik woonde en werkte ook drie jaar in Parijs. Dat leven beviel me enorm. Ik ben wel een beetje een avonturier.”

