Designerkledij bij de Hema: Viktor & Rolf maakt shirt voor Pride Liesbeth De Corte

19 juli 2019

10u38 0 Style Van een opvallende samenwerking gesproken: het Nederlandse modehuis Viktor & Rolf heeft een T-shirt ontworpen voor Hema. De aanleiding is de Pride Week in Amsterdam, die binnen 2 weken plaatsvindt.

De T-shirts zijn dan ook helemaal aangepast aan het thema. Het kledingstuk is bedrukt met de tekst ‘love is for everyone’ - oftewel: liefde is voor iedereen - in regenboogkleuren. “Door samen te werken met Hema tijdens Pride bereiken wij een heel groot publiek met een belangrijke boodschap”, zo reageren de ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren.

De T-shirts zijn in een limited edition verkrijgbaar in de flagshipstores Antwerpen en Brussel, maar ook online via de webshop van Hema. De stuks vind je in verschillende maten, in regular fit en slim fit, en kosten 10 euro per exemplaar.

De opbrengst gaat trouwens naar een goed doel: het COC. Dat is een belangenorganisatie die zich inzet voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen.