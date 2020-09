Dertigers Line en Ben verzoenden hun uiteenlopende smaken in hun huis in Deurne: “Ik hou van tweedehands, mijn man van design” Bjorn Cocquyt

24 september 2020

09u31

Line was pas zwanger toen zij en Ben een rijhuis in Deurne kochten. De inrichting van de kinderkamer stond dan ook helemaal bovenaan het to-dolijstje. Het vrolijke kleurenpalet, de mix van design en vintage en de afwerking met planten en karaktervolle decoratie pasten ze later ook in de rest van het huis toe. Met een paar creatieve ingrepen als kers op de taart. "In een interieur mag je gerust zien wie er woont en leeft. Dat geeft het net persoonlijkheid."

Wie zijn ze?

• Line Vandevoorden (36) en Ben Hagenaars (34), dochtertje Lou (9 maanden) en de kat Witpoes.

• Zij coördineert de merchandising bij Juttu, hij is designonderzoeker en docent aan de Luca School of Arts.

• Drie jaar geleden kochten ze een rijwoning uit de jaren 30 in de buurt van het Sportpaleis. Het huis heeft een bewoonbare oppervlakte van 140 m² en een tuintje van 55 m².

Op zoek naar het droomhuis

Line en Ben hadden het perfect naar hun zin in Berchem. Een leuk huurappartement, een fijne buurt aan Het Pakt én dicht bij al hun vrienden met wie ze op zondag steevast afspraken. Logisch dus dat het koppel in die omgeving de zoektocht naar een eigen huis startte. Maar al snel bleek dat hun wensen niet te rijmen vielen met de realiteit. “Al het vastgoed was er heel duur. We hadden het gevoel dat we vooral voor de locatie betaalden. Toen we merkten dat we een paar kilometer verderop meer waar voor ons geld kregen, begonnen we op Immoweb ook in districten zoals Deurne te kijken”, vertelt Line.

Dit huis vinkte onmiddellijk heel wat puntjes op onze verlanglijst af: veel daglicht, authentieke elementen, een tuintje én een bad op pootjes Line Vandevoorden

Zo kwamen de prille dertigers in de buurt van het Sportpaleis terecht. “Toen ik dit huis spotte, kon ik onmiddellijk heel wat puntjes op ons verlanglijst afvinken: veel daglicht, authentieke elementen, een tuintje én een bad op pootjes, iets waar ik altijd al van droomde! Het interieur was niet echt ons ding, maar ik wist zeker dat we het naar onze zin konden inrichten. Na drie keer langs te komen, ging ook Ben overstag.”

Een belangrijke plus was dat de vorige eigenaars het huis grondig hadden vernieuwd. “Ik wist nog maar pas dat ik zwanger was. Dat leek me geen goed moment om me in een verbouwavontuur vol stof en lawaai te storten. Misschien dat we later nog een te renoveren huis kopen om dat helemaal naar onze hand te zetten... Het is alleszins iets dat Ben graag zou doen. Daar moeten we dan sowieso onze tijd voor nemen, want we hebben beiden een uitgesproken mening en het duurt soms een poosje voor we een compromis vinden”, lacht Line.

Nostalgische bui

Die tijd was er nu niet, want als mama in spe voelde Line ook nestdrang opsteken. “De kinderkamer stond bovenaan het to-dolijstje. Ik vertrok van een behangpapier van Roomblush en werkte daarop verder om er een gezellig, huiselijk plekje voor onze dochter van te maken.” De roze, groene, grijze en witte tinten van het behangmotief keren netjes terug in de planten, meubels en decoratie die een mix zijn van nieuw en tweedehands.

“Het metalen bedje is een cadeau van mijn mama en ook het schommeltje, dat ik op 2dehands.be kocht, vind ik speciaal. Het is hetzelfde als dat waar ik als peuter in speelde. Af en toe werd ik overvallen door een nostalgische bui. Vandaar ook de oude boekjes in de houten rekjes van Ikea.”

Kleine Lou voelt zich duidelijk in haar nopjes in haar kamer, maar het liefste zit ze beneden in de veranda. Daar staat in een hoekje een kleurrijk tentje van Kwantum. “Ik ruim het nooit op, omdat Lou er zo gek op is. In een huis mag je gerust zien wie er woont en leeft. Zo krijgt het ook persoonlijkheid.”

Daar is er in dit interieur alleszins geen gebrek aan. “Het is een weerspiegeling van wat we beiden mooi vinden. Ik zou alles goedkoop tweedehands kopen, in kringwinkels en online, terwijl Ben een echte designliefhebber is.” Beide smaken gaan eigenlijk goed samen. Kijk maar naar het wandsysteem van Poul Cadovius van bij Nome Furniture uit de jaren 50 of naar de nieuwe luchter met een retrotoets van Bolia boven de eettafel.

Nieuwe oude keuken

In de keuken hangen gelijkaardige pendellampen boven het grote eiland, maar dan van La Redoute. “Toen we het huis kochten, paste de cottagelook van de keuken echt niet bij onze stijl. Maar hij was zeer degelijk van kwaliteit, dus was het zonde om die af te breken. We plaatsten nieuwe wandtegeltjes, installeerden een andere kraan en vervingen de deurfronten door effen exemplaren die we in het groen schilderden.”

“Dat verfklusje kon er nog wel bij, want we stonden hier dagen aan een stuk met een borstel in de hand. Dat was veel langer dan we dachten. Alleen al de deuren hadden vier lagen nodig. Ook in het schilderen van de houten vloeren in de kamers boven kroop er veel tijd.”

Line bloost als we zeggen dat al die inspanningen de moeite waard zijn geweest. Ze deed tijdens het schilderen niet zomaar wat, maar liet haar creativiteit de vrije loop door gericht kleurvlakken op muren aan te brengen. Telkens in een andere tint, gebaseerd op het gekleurde glas in de deur tussen de keuken een de eetkamer. Donkerblauw in de leefruimte om de cognacbruine meubels beter te laten uitkomen, donkergroen als een hoofding achter het bed, roze in een band bovenaan de muren en op het plafond van de badkamer.

Hart voor groen

“Op zich ben ik niet zo’n fan van roze, maar in combinatie met andere kleuren voegt het wel iets extra’s toe”, legt Line uit. In de badkamer bracht ze het roze samen met het groen van een hele reeks hangplanten boven het bad. “Ik heb tientallen planten in huis. Het appartement waar we vroeger woonden leek soms op een jungle, maar hier staan ze meer verspreid en valt het minder op. Ik kies vooral soorten die weinig onderhoud vragen en niet kapot gaan als ik het een keertje vergeet om ze water te geven. Phopossen zijn dan ook mijn favorieten.”

“De badkamer is mijn me-timeplekje. Ik vind het heerlijk om bewust tijd te maken voor het nemen van een bad. Op zulke momenten besef ik nog meer hoe fijn het in dit huis is. Het was een goede beslissing om naar hier te verhuizen, want intussen zijn ook bijna al onze vrienden weg uit Berchem. Omdat wij de enige met een tuintje zijn, is dit het vaste adres geworden voor barbecues. Volgend jaar willen we het terras nog wat uitbreiden en overdekken, ook om schaduw te hebben in de veranda. Er staan zo nog een aantal werkjes op de agenda. Die schuiven we nogal makkelijk voor ons uit, omdat Lou al onze aandacht opeist. Maar dat vinden we prima.”

3 slimme tips van Line en Ben

1. Door enkel het blad en de kastfrontjes te veranderen en de basisstructuur te behouden, ziet de keuken er als nieuw uit. En dat voor niet eens veel geld.

2. Het bad op pootjes is opgefrist met metaalverf voor de buitenkant van de gietijzeren kuip en keramiekverf voor de binnenkant.

3. Line laat de planten in de tuin bewust wat verwilderen. Dat weelderige groen camoufleert de stedelijke omgeving.

