Dermatoloog van Kim Kardashian deelt ultieme truc tegen donkere kringen onder je ogen Liesbeth De Corte

22 november 2018

09u11

Bron: InStyle 0 Style Kim Kardashian en make-up horen bij elkaar, net als peper en zout of Nicole en Hugo. Dat de realityster af en toe ‘s ochtends opstaat met wallen en donkere kringen onder haar ogen, is dan ook moeilijk in te beelden. Maar hé, ook zij is maar gewoon een mens, zo blijkt. Haar dermatoloog Harold Lancer deelt zijn ultieme tips tegen het euvel.

“Ik heb altijd al last gehad van wallen en donkere kringen onder mijn ogen”, bekent Kim K. in haar app. “Nu ik wat ouder ben, probeer ik vooral voldoende te slapen en me aan een goed gezichtsverzorgingsroutine te houden.” En daarnaast krijgt ze de hulp van dermatoloog Harold Lancer om er altijd piekfijn uit te zien.

Sleeping beauty

De meeste van zijn tips zijn niet bepaald wereldschokkend. Dat we veel water moeten drinken en een schoonheidsslaapje nodig hebben, weten we al langer. Al maakt hij bij dat laatste wel een opvallende kanttekening. Het maakt niet alleen uit hoelang je slaapt, maar ook je lighouding speelt een rol.

“Slaap jij op je buik of zij? Dan duw je in feite je gezicht in je kussen, waardoor er spanning komt op de huid rond je ogen”, zo legt hij uit. Dus zelfs al vertoef je 8 uur in dromenland, dan nog kan je ‘s ochtends opstaan met donkere kringen onder je ogen. De oplossing is dan ook simpel. “Slaap op je rug. Dat beschermt niet alleen je gezicht, maar ook je borstkas en boezem tegen rimpels."

Als je dan toch bezig bent je slaaproutine onder de loep te nemen, kan je ineens investeren in een degelijk, dik hoofdkussen. Zo zal het vocht zich evenredig verdelen in plaats van zich op een plaats te focussen.

Nog een laatste tip? Zorg dat je altijd een zonnebril bij je hebt. “Zelfs wanneer je het minst verwacht, komt de zon vanachter de wolken piepen. Voor je het weet, zit jij heel de tijd te fronsen en te turen.”