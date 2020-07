Delvaux-handtas aan de helft van de prijs vanuit je zetel bestellen? Exclusieve uitverkoop voor het eerst online

Welgeteld 230 lederen handtassen en 106 accessoires van het Belgisch luxemerk Delvaux zijn momenteel uitzonderlijk te koop op het online platform Veepee, voordien gekend als Vente-Exclusive. En dat aan exclusieve kortingen, tot de helft van de prijs. Een handtas van 8.900 euro koop je nu vanuit je luie zetel voor 4.450 euro. Dat is zowat het duurste artikel dat staat te pronken op Veepee. Niet getreurd, je kan ook koopjes doen van minder dan 200 euro.



La Maison Delvaux is sinds 1829 de uitvinder van de moderne handtas en de officiële leverancier van het Belgisch Hof. Voordien kon je de chique handtassen uitsluitend kopen in een van hun wereldwijde filialen. Online was het modehuis amper aanwezig. Maar de coronacrisis besliste daar anders over. Sinds begin april heeft ook het oudste luxelederhuis ter wereld voor het eerst in haar geschiedenis een webshop geopend.

Atelierverkoop online

Naast een eigen webshop, organiseert het modemerk ook haar halfjaarlijkse ‘exclusieve atelierverkoop’ voor het eerst online. “De lockdown wordt stilaan wel versoepeld, toch blijft de veiligheid van de klanten en van de medewerkers voor ons een prioriteit”, zeggen ze bij Delvaux. Normaal vindt die uitverkoop traditioneel plaats in het arsenaal in Brussel, maar uit veiligheidsoverwegingen kiest Delvaux dus nu voor een samenwerking met het e-commerce platform Veepee. “De samenwerking kadert volledig in onze visie om Belgische merken in de kijker plaatsen. We willen de consument aansporen om lokaal te kopen. Delvaux spant hier natuurlijk de kroon”, zegt Veepee-country manager Tobias Tousseyn trots. Geen verrassende keuze van Delvaux, het e-commerce platform Veepee is namelijk een van de grootste in de Benelux. “We vinden het zeer belangrijk dat elk merk zijn eigen merkatmosfeer bij ons tot zijn recht kan laten komen. Zo zijn de foto’s van de handtassen in onze eigen studio’s gemaakt”, vertelt Tousseyn. “Het is een uniek gebeuren om zo gemakkelijk een Delvaux-handtas vanuit je zetel te bestellen.”

Tien procent omzet gaat naar steun ziekenhuizen en woonzorgcentra

De afgeprijsde Delvaux-handtassen - schommelend tussen 120 en 4.450 euro - zijn op dit moment het duurste assortiment op Veepee. “De prijzen komen overeen met de prijzen die we aanbieden tijdens onze atelierverkopen”, bevestigt Delvaux. De uitverkoop is nog maar sinds 1 juli gelanceerd, toch werpt het nu al zijn vruchten af. Meer dan de helft is al de deur uit. “Onze leden zijn duidelijk fan van het merk”, stelt Tousseyn. Met deze verkoop wil ook het Belgische ledermerk haar steentje bijdragen in de coronacrisis. “Tien procent van de omzet van de verkopen op Veepee zullen we doorstorten naar het Fonds voor Solidaire Zorg, opgericht door de Koning Boudewijnstichting”, reageren ze bij Delvaux. Het Fonds voor Solidaire Zorg heeft als doel om op een gecoördineerde manier in te spelen op de noden van ziekenhuizen en woonzorgcentra. De exclusieve online verkoop op Veepee loopt nog tot en met 8 juli.