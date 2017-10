Deens design bij Ikea dankzij samenwerking met Hay Timon Van Mechelen

17u32 18 Ikea Style Vandaag stelt Ikea haar nieuwste samenwerking voor, dit keer met het Deense designbedrijf Hay. Het ontwerpersduo achter dit merk staat bekend om hun eenvoudige, functionele en esthetische producten. Het resutaat is Ypperlig, een collectie met tijdsloze basics.

"Scandinavisch design kenmerkt zich door functie, bescheidenheid en eenvoud. Met Hay willen we verkennen wat de toekomst is van Scandinavisch design. We delen ook allebei de ambitie om uitzonderlijk design toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen," aldus Marcus Engman, Design Manager bij Ikea over de samenwerking.



Het resultaat bestaat onder andere uit een prachtige lichtgrijze zetel die in geen enkel interieur zou misstaan. De kleurrijke kussens zijn ideaal om een vrolijke toets toe te voegen aan een minimalistisch interieur, de staanlamp blinkt uit in eenvoud en de bekende blauwe Frakta-tas van Ikea kreeg maar liefst 3 make-overs. Hieronder vind je een overzicht van de items, die vanaf 7 oktober bij de Ikea woonwarenhuizen te koop is.



De duurzame eettafel

Ikea

Lees ook Ikea slaat handen in elkaar met modehuis & 4 andere samenwerkingen om naar uit te kijken

De Frakta-tas

Ikea

De eetkamerstoel

Ikea

De slaapzetel

Ikea

De jaren vijftig zetel

Ikea

Een bureaulamp

Ikea

Kussens

Ikea

Salontafeltjes

Ikea

Een kast/rek

Ikea

Kaarsenhouders

Ikea

Spiegels

Ikea