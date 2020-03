De zomertrends: als we weer uit 'ons kot' mogen, dan zo opvallend mogelijk

Style Wanneer we binnenkort weer uit 'ons kot' mogen komen, zullen we dat doen in de meest opvallende outfits. Denk voor komende zomer dus aan een flinke portie neon, rokken in alle maten en prints alom. De trends op een rij.

Terug naar de eighties

Neon deed het vorig jaar al goed en gaat deze zomer op hetzelfde elan verder. Het harde, goedkope fluo is eruit, de bijna lichtgevende tinten zijn dan weer helemaal in. "Ik verwacht dat we straks, als de coronacrisis achter de rug is, allemaal een extra dosis kleur aantrekken", aldus Jody Van Geert. "Nu voelt het voor velen, ondanks die eerste zon, misschien nog wat ongepast aan. Maar ik denk dat we allemaal nood hebben aan een opvallende zomeroutfit."

Wie neon zegt, zwiert daar in één adem ook de jaren 80 bij. En dus komen ook de brede schouders - epauletten en pofmouwen - terug. "Het mag allemaal wat heftiger deze zomer. Ook wat materiaal betreft. Glitters, pailletten... Essentiel heeft zelfs rokken met veertjes."

Wie durft, kan uiteraard voor het complete pakket gaan, maar neon combineert ook bijzonder mooi met beige en zwart.

Ultravrouwelijk, of net niét

Terwijl het vorige jaren niet mannelijk en androgyn genoeg kon zijn, mag er bij de eerste zonnestraal nu wél wat been getoond worden. Dit voorjaar is het al rok wat de klok slaat. En goed nieuws: miskopen zijn haast onmogelijk. Van lang tot midi en mini, alles is in. "Bij Balmain en Versace zagen we ze kort, sexy en ultravrouwelijk. Yves Saint Laurent knipte ze bijna overdreven kort", zegt Jody Van Geert. "H&M en Zara zullen ze ongetwijfeld vertalen naar betaalbare varianten."

Nog in het ultravrouwelijke rek van dit seizoen: shortjes en transparante stoffen. Wie geen fan is, hoeft overigens niet te treuren, want de slinger slaat ook aan de andere kant door. Een stevige oversized mannenblazer, bijvoorbeeld, is hét item om in de kast te hebben. "Omdat hij met alles te combineren valt", klinkt het.

De overall voor overal?

De jumpsuit krijgt dit jaar een upgrade, met mouwen en een rits of een rij knopen. Een boilersuit, heet dat dan. Of een 'werkmansoverall' in het schoon Vlaams. Hij komt in alle kleuren, van roze tot kaki en zelfs wit.

"Of zo'n boilersuit kan op het werk, moet je weliswaar zelf wat afwegen. Het valt perfect te combineren met zowel sneakers als hakken, maar in de ene sector kom je met zo'n opvallend stuk makkelijker weg dan in de andere", aldus Van Geert.

Bloemen, dieren, takken, logo's...

Of dierenprints ooit uit de mode raken? We beginnen er stilaan aan te twijfelen, want ook dit seizoen mogen de luipaardvlekken en zebrastrepen blijven hangen. Ook de bloemen blijven. "Prints zijn de tactiek bij uitstek om copycats tegen te gaan", zegt stylist Jody Van Geert. "Dat is wat grote modehuizen proberen te doen. Balenciaga en Dior doen het door hun sweaters, tassen of rugzakken vol te drukken met hun logo, bijvoorbeeld. Zara kan het dan onmogelijk kopiëren. Versace heeft van z'n 'takkenprint' - zoals op de iconische groene jurk van Jennifer Lopez (foto) - zijn eigenheid gemaakt. Zwart en wit zijn vlot na te apen, die signature prints zijn dat veel minder."