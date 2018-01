De wintertip voor je huid die écht werkt Eva Van Driessche

Rood, trekkerig, een glimmend voorhoofd, hier en daar een pukkeltje en daarnaast droge vlekjes. In de winter gedraagt mijn normaal heel rustige huid zich plots als een opstandige puber. Elk jaar opnieuw is het wachten tot het warmer wordt om weer te genieten van een gemakkelijke huid. Tot ik de beste beautytip ooit kreeg...

Less is more

"Misschien ben je wel te veel met je huid bezig?" opperde de schoonheidsspecialiste bij Atelier Rebul toen ik in haar behandelingsstoel plaats nam. Eerder die maand vertelde een trainer van een luxemerk me ook al dat mijn huid heel veel stress had, waarschijnlijk door er net te veel voor te zorgen. Zou het zo eenvoudig kunnen zijn?

Als je huid in de winter onvermijdelijk gedehydrateerd raakt door de droge winterlucht en centrale verwarming binnen dan kan je huidtype plots helemaal anders aanvoelen. Je huidbarrière wordt minder sterk waardoor je meer last krijgt van irritaties en je huid plots reageert op actieve stoffen in serums. Je huid voelt droger aan en gaat meer sebum aanmaken om te compenseren. Daardoor krijg je grovere poriën, zwarte puntjes en af en toe pukkeltjes. Zelfs als je daar normaal nooit last van hebt. De reactie is dan vaak dat je grondiger gaat reinigen en scrubben. Dat doet meer kwaad dan goed. Je huid dubbel reinigen met schuim beschadigt de huidbarrière nog meer, met roodheid, irritaties en nog meer vochtverlies tot gevolg.

Winterwonderplan

Je huid reageert nu ook niet goed op actieve serums. Te veel werkzame stoffen gaan je - nu al geïrriteerde huid- nog meer van slag brengen. Tijd voor een pauze dus.

Gun je huid minstens 21 dagen rust, daarna kan je weer zachtjes proberen je gewoonlijke verzorgingsproducten in te voeren.



1. Reinig je huid enkel 's avonds met een niet-schuimende formule. Een olie als je veel make-up gebruikt en een melk als je een naturel type bent. Verfrissen met een toner kan als je dat fijn vindt.

2. Gebruik minder actieve serums of gebruik het enkel nog 's avonds.

3. Schakel over op een neutrale verzorgende crème in een tube (lucht en licht kunnen een formule vervuilen of sneller doen afbreken). Ga voor een lichte hydraterende gel als je een vette huid hebt, of een crème voor een normale tot droge huid. De crème hoeft op zich niets te doen behalve je huid mooi te beschermen tegen de dag. Het hoeven dus geen ingewikkelde, dure formules te zijn. SPF 15 overdag is geen overbodige luxe.

4. Laat peelings even achterwege.

5. Een hydraterend maskertje 1 x per week kan als oppepper.

6. Drink meer water en gebruik eventueel een luchtbevochtiger in huis.

Wedden dat je al na een week geniet van een gezonde, rustige huid? Hou het even vol, je huid zal je dankbaar zijn.

NINA's selectie

Deze eenvoudige crèmes geven je huid de broodnodige rust.

1. Hydriane licht van La Roche-Posay € 13,69 in de apotheek

2. Vinosource van Caudalie, € 24,60 in de apotheek

3. Hydrance Riche van Avène € 23, in de apotheek

4. Skinfood van Weleda € 9,99 in natuurwinkels

5. Facial Moisturiser van Sukin € 9,99 online te koop