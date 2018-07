De wetlook is hét kapsel voor op festivals: zo doe je het Timon Van Mechelen

06 juli 2018

13u48 0 Style Als we de couturiers in Parijs mogen geloven, is de wet look helemaal terug. En laat je haar strak naar achteren met flink wat glans in, nu net een ideaal kapsel voor de zomerfestivals zijn. Het is makkelijk te onderhouden, je hoeft er je lokken niet eens voor te wassen en het is lekker fris op warme dagen.

Celebs als Gigi Hadid en Kim Kardashian verschijnen wel vaker in het openbaar met een wet look, en tijdens de haute coutureweek in Parijs liepen ook talloze modellen de catwalk over met hun haren glanzend naar achteren gekamd. Wie lang haar heeft, combineert de wet look best met een paardenstaart of dot. Als je kort haar hebt, kun je het gewoon naar achteren kammen. Omdat het net de bedoeling is dat je haar glanst, is de wet look ideaal voor een derde festivaldag of andere gelegenheden waarop je je kapsel niet kan wassen.

Wat heb je nodig?

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, gebruik je voor een geslaagde wet look net helemaal geen haargel. Daar wordt je haar alleen maar hard en krokant van, waardoor het er na een paar uur al niet meer uitziet. In de plaats gebruik je beter pommade. Een olie-wasachtige substantie die ervoor zorgt dat het haar steil wordt en gaat glanzen. Weleens naar Mad Men gekeken en je afgevraagd hoe Don Draper en co hun haar zo mooi glanzend en strak naar achteren krijgen? Pommade!

Daar mag je flink wat van gebruiken, zodat het de rest van de dag in model blijft zitten. Voor een ultrastrakke look gebruik je een kam waarbij de tanden dicht op elkaar staan. Als het wat meer casual mag, kun je ook je vingers gebruiken. Werk af met haarspray, zodat alles goed op zijn plaats blijft.