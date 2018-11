De verschillende froufrous à la Audrey Hepburn: dit type past bij jou Liesbeth De Corte

28 november 2018

09u49 0 Style Het einde van het jaar is in zicht: het moment dat veel dames zin hebben om de schaar in de lokken te zetten. Jij ook? Laat je dan inspireren door Audrey Hepburn, een van de grootste kapseliconen ooit. Vooral in verschillende froufrous was de actrice een expert ter zake. Van de mini-frou tot de schuine bles: ze testte ze allemaal uit. Wij zetten alle types even op een rijtje en helpen je kiezen voor de beste optie bij jouw gezicht.

De mini-frou

Wat? Een froufrou die bot afgeknipt is tot enkele centimeters boven je wenkbrauwen.

Voor wie? Leuk nieuws: deze snit past eigenlijk bij iedereen, maar flatteert vooral dames met een ovaal-, lang- of hartvormig gezicht. Ideaal voor een strenge, sexy look. Hoe korter de pony is, hoe dramatischer de look ook wordt.

De warrige frou

Wat? Deze versie is een pak langer, dunner én nonchalanter dankzij de plukken die een tikje verschillen van lengte.

Voor wie? De warrige pony is perfect voor wie z’n mini-frou wil laten uitgroeien. Vooral dames met een vierkant gezicht en een groot voorhoofd staan mooi met deze variant, omdat het je gelaat verzacht en meer harmonie creëert.

De curtain bangs

Wat? Deze froufrou wordt gekenmerkt door de omgekeerde V-vorm, waarbij je een middenscheiding maakt in je pony die als twee sierlijke gordijnen langs je gezicht strijkt.

Voor wie? De curtain fringe was ongetwijfeld hét it-kapsel van het voorbije jaar. Vooral geschikt voor vrouwen met een ovaal gezicht en de alom populaire lange bob.

De asymmetrische pony

Wat? Deze variant herken je meteen aan de zijscheiding en de ene, lange, schuine bles.

Voor wie? Volgens haarstylist Christian Wood wordt de schuine bles een van de grootste kapseltrends in 2019. Trendsetters weten dus al welke snit ze best aan hun kapper vragen. Heb je een kleiner voorhoofd of een hartvormig gezicht? Dan is deze asymmetrische pony ook echt iets voor jou.

De volle, rechte frou

Wat? Deze snit lijkt haast recht afgesneden en raakt rakelings je wenkbrauwen.

Voor wie? Met een rond gezicht kan je een volle en recht afgesneden pony makkelijk hebben. Een afgeronde frou zou je snoet net nog ronder maken, maar deze variant heeft een hoekiger effect. Extra tip: kies voor een pony die net boven je wenkbrauwen valt, zo zal je gezicht optisch ook langer lijken.