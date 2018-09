De verrassende reden waarom je rimpels krijgt Valérie Wauters

10 september 2018

11u03

We weten allemaal dat het gebruik van een goede SPF je een heel eind op goede weg helpt in de strijd tegen het ontstaan van rimpels en fijne lijntjes. Toch is het een ander beautyproduct dat de magische sleutel tegen huidveroudering in handen houdt.

Wat dat ingrediënt dan wel is? Een goede cleanser. Je gezicht elke avond grondig reinigen is immers dé manier waarop je vroegtijdige huidveroudering tegengaat. Wanneer je je huid ’s avonds niet goed reinigt zal deze uitdrogen en niet goed in staat zijn om zichzelf te herstellen. Het resultaat: het ontstaan van rimpels en fijne lijntjes.

'Je huid moet zo schoon mogelijk zijn voor je in bed kruipt', zegt huidspecialiste Nichola Joss daarover. 'Wanneer je je make-up ’s avonds niet grondig verwijdert kan het hyaluronzuur dat van nature uit aanwezig is in je huid (en deze gehydrateerd houdt) z’n werk niet doen. Het resultaat daarvan is dat er veel sneller dan normaal een gedehydreerde huid zal ontstaan, en dat rimpels om de hoek liggen te loeren.'

Investeren in een goede cleanser is dus zeker geen overbodige luxe. Daarom zetten we graag enkele van onze favorieten op een rij.

1. Essential Cleansing Solution, Dermalogica, € 44,90.

2. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, Kiehl’s, € 29,50.

3. Purifying Cream Cleanser, La Prairie, € 69,90.

4. Mousse Crème Nettoyante Demaquillante, Sisley, € 86,90.

5. Re-Nutrice Hydrating Creme Cleanser, Estée Lauder, € 52,90.