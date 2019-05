De ultieme textielgids: waar komen stoffen als kasjmier en viscose vandaan en hoe was je ze het best Timon Van Mechelen

21 mei 2019

11u50 2 Style Heel veel kleding wordt gemaakt van viscose bijvoorbeeld, maar heb je een idee hoe die stof gemaakt wordt? Of hoe verzorg je een broek van denim nu het best, helemaal nooit wassen of net wel? Met behulp van de Nederlandse vergelijksite ShopAlike maakten we een overzicht van alles wat je moet weten over de verschillende soorten textiel.

1. Kasjmier

Deze luxueuze stof is afkomstig van de ondervacht van een kasjmiergeit. Het is in principe een type wol, maar is wel een stuk zachter en fijner dan schapenwol.

Hoe verzorgen?

Kasjmieren kledingstukken was je het best op het wolprogramma van de wasmachine en niét met de hand. Door met de hand te wassen, beschadig je de textielvezels omdat je het kledingstuk wel moet uitwringen en kneden. Ook wordt het er minder proper door en kunnen kleuren doorlopen. Ook het handwasprogramma van de wasmachine is niet ideaal omdat het koude water de vezels doet schrikken waardoor het kledingstuk kan krimpen. Draag de stukken ook niet al te vaak, en laat ze tussendoor altijd minstens een dag rusten door ze niet te dragen.

2. Chiffon

Chiffon bestaat uit gedraaide vezelgaren, oorspronkelijk gemaakt van zijde maar tegenwoordig ook vaak van synthetische vezels. De stof voelt dun en zacht aan en wordt veel gebruikt voor sjaaltjes, jurken en blouses.

Hoe verzorgen?

Dompel de stof onder in koud water waar je een kopje handwasmiddel aan toegevoegd hebt. Wring de stof niet uit en laat het kledingstuk drogen in de open lucht op een platte ondergrond. Strijk chiffon nooit maar gebruik een stomer om eventuele kreuken te verwijderen.

3. Corduroy

In de volksmond ook wel floer of ribfluweel genoemd. De meeste corduroy wordt gemaakt van katoen. De ribbels worden gevormd door de garen te knippen om zo een korte ophoping te creëren.

Hoe verzorgen?

Net zoals bij de meeste andere stoffen, was je stukken van corduroy het best binnenstebuiten. Was corduroy ook nooit samen met andere stoffen die veel pluis, vlies of vilt produceren, zoals badhanddoeken. Corduroy houdt namelijk vast aan pluisjes. Doe het voor een paar minuten op lage temperatuur in de droger om kreuken te verwijderen. Laat verder drogen aan een wasrek.

4. Katoen

Een natuurlijke stof gemaakt van de vezels van katoenplanten. De vezels kunnen variëren van drie tot vijf centimeter lang, waarbij de grotere vezels de beste kwaliteit stof produceren.

Hoe verzorgen?

Omdat katoen altijd een beetje krimpt tijdens de eerste wasbeurten, zorg je er het best voor dat de temperatuur van de wasmachine niet boven de 30 graden uitkomt. Sorteer de kledingstukken eerst ook streng op kleur, om zo kleuroverdracht te voorkomen. Later kan je katoenen kleding makkelijk op 40 graden en soms zelfs meer wassen. Beddengoed, badhanddoeken en keukenhanddoeken moeten op de warmste stand gewassen worden om bacteriën te verwijden. Als je katoenen kleding na het wassen uitklopt en strak ophangt, is strijken daarna vaak niet meer nodig.

5. Denim

Een stevige stof die meestal van katoen is gemaakt en waarbij de stofvezels in een zogenaamde keperbinding worden geweven. Hoewel de meeste jeansbroeken blauw zijn, kan denim in elke kleur worden geverfd.

Hoe verzorgen?

Was denim zo weinig mogelijk, eigenlijk zelfs beter helemaal nooit. Kun je toch niet anders? Keer het kledingstuk dan binnenstebuiten en was op koud water. Stop items gemaakt van denim nooit (echt nooit!) in de droogkast, maar laat ze rustig op een plat oppervlak drogen.

6. Flanel

Flanel is een zacht geweven stof en is oorspronkelijk gemaakt van los gesponnen wolgaren dat geweven is in een linnen- of keperbinding. Moderne versies worden gemaakt van wol, katoen of zelfs synthetische vezels.

Hoe verzorgen?

Was het in een wasmachine met warm water. Gebruik een mild wasmiddel om vervaging na verloop van tijd te voorkomen. Om flanel zacht te houden kun je wasverzachter of een kopje witte azijn toevoegen aan de spoeling. Laat het drogen op een lage temperatuur in de droger en hang het meteen uit als je het uit de droger haalt, om zo kreuken te voorkomen.

7. Kant

Oorspronkelijk gemaakt van linnen en zijde, is kant een decoratieve stof versierd met gouden of zilveren draden. Tegenwoordig wordt kant gemaakt met behulp van katoen of synthetische garens, hoewel linnen en zijde er ook nog steeds voor worden gebruikt.

Hoe verzorgen?

Was het met de hand of in een waszak met de wasmachine op koud water en een mild reinigingsmiddel op een zachte cyclus. Het gebruik van een waszak helpt bij het voorkomen van beschadiging door andere kledingstukken. Laat het drogen op een plat oppervlak of hang het op. Vermijd de droger. Gebruik een kledingstomer om eventuele kreukels te verwijderen.

8. Linnen

Linnenstof wordt gemaakt van de cellulosevezels die in de stelen van de vlasplant groeien, linum usitatissimum, een van de oudste gecultiveerde planten in de menselijke geschiedenis.

Hoe verzorgen?

Was linnen in lauw of koud water op een lage temperatuur. Zet de wasmachine op de stand voor fijne was en gebruik een mild reinigingsmiddel om de vezels te beschermen. Na het wassen moet je de linnen kleding laten drogen aan een hanger of op een droogrek. Droog linnen niet in de droogkast.

9. Mohair

Een zijdeachtige stof of garen gemaakt van het haar van de angorageit. Niet te verwarren met angorawol, dat dan weer afkomstig is van het angorakonijn.

Hoe verzorgen?

Gebreide mohair kleding moet op dezelfde manier gewassen worden als kasjmier. Geweven mohair kleding moet naar een professionele stomerij gebracht worden.

10. Satijn

Satijn is geen vezel, maar een soort weefsel gemaakt van garen met een lage twist die dicht op elkaar geweven worden. Tegenwoordig wordt satijn vooral gemaakt van zijde, nylon of polyestervezels.

Hoe verzorgen?

Was satijnen kleding op de handwasstand van de wasmachine en gebruik een mild wasmiddel. Hang het zorgvuldig op om het te laten drogen en gebruik eventueel een kledingstomer op een lage stand om kreuken te verwijderen.

11. Zijde

Een natuurlijke vezel geproduceerd door de zijdeworm die moerbeibladeren te eten krijgt. De cocon die de worm draait wordt geoogst en gesponnen in zijden vezels die gebruikt worden om zijde te weven.

Hoe verzorgen?

Kledingstukken van zijde laat je professioneel stomen.

12. Tweed

Tweed wordt meestal gemaakt van wol en dankt zijn hechte structuur aan het hele dichte weefproces. De wol krijgt zijn kleur doordat het geverfd wordt voor het spinnen.

Hoe verzorgen?

Ongevoerde tweedkleding mag in de wasmachine op de wolstand gewassen worden. Jassen en mantels met voering moeten naar de stomerij gebracht worden.

13. Wol

Wol wordt gemaakt van weefsel dat gewonnen wordt uit de vacht van schapen en andere dieren waarvan de vacht gewoven en gebreid kan worden.

Hoe verzorgen?

Gevoerde wollen kleding moet naar de stomerij gebracht worden. Ongevoerde wollen kleding kan gewassen worden op het wolprogramma van de wasmachine. Keer het kledingstuk altijd binnenstebuiten en houd wol bij het drogen uit directe hitte en zonlicht.

14. Polyester

De term is een verkorte naam voor een synthetisch, door de mens gemaakt, polymeer. Polyester wordt gemaakt door ethyleenglycol en tereftaalzuur te mengen tot een vorm van plastic.

Hoe verzorgen?

Polyester kan gewoon in de wasmachine en op 40 graden gewassen worden. Als je het in de droger doet, gebruik dan wel een lage temperatuur. Als je de stof wilt strijken, gebruik dan een middelwarme stand of een kledingstomer.

15. Viscose

Een semi-synthetische vezel gemaakt van chemisch behandelde geregenereerde houtcellulosevezels. Deze stof kan de textuur van wol, katoen, zijde of linnen imiteren. Dankzij de zachte en vloeibare aard wordt het vaak ‘kunstzijde’ genoemd.

Hoe verzorgen?

Gevoerde kledingstukken moeten gestoomd worden. Ongevoerde kleding kan op de handwasstand gewassen worden. Hang het op om te laten drogen, of haal het vochtig uit de droger om het verder door de lucht te laten drogen.

16. Leer

Een huid verkregen van een dier die chemisch wordt verwerkt om te behouden en te verzachten.

Hoe verzorgen?

Leer mag niet zelf worden gewassen. Je kunt leren kledingstukken professioneel laten reinigen en verzorgen en eventueel een speciale leerreiniger gebruiken om vlekken te verwijderen.

17. Elastaan/Spandex

Deze synthetische vezel staat vooral bekend om zijn buitengewone elasticiteit. Het is ook wel bekend onder de commerciële namen Lycra of Dorlastan. Het weefsel wordt gecombineerd met natuurlijke vezels om de stof meer rek te geven.

Hoe verzorgen?

Vermijd vooral hitte en wasverzachter bij kledingitems waar veel elastaan/spandex inzit. Was op de handwasstand van de wasmachine, het liefst in een netzak. Laat het plat of hangend drogen en stop het nooit in de droogkast.

18. Nylon

Een synthetische thermoplastisch polymeer dat erg flexibel en veerkrachtig is.

Hoe verzorgen?

Was de kleding apart van andere stoffen in koud water op de handwasstand. Gebruik normaal wasmiddel en voor hardnekkige vlekken zo nodig chloorvrij bleekmiddel. Doe het niet in de droger, maar hang het op om te laten drogen. Gebreide varianten moeten op een vlak oppervlak gedroogd worden. Nylon mag niet gestreken worden, dan smelt de stof.